Трамп: Європа повинна взяти на себе головну роль у підтримці України

Він хоче, щоб припинення вогню контролювали європейські війська, присутні в Україні.

Під час зустрічі в Парижі 7 грудня обраний президент США Дональд Трамп сказав, що Європа буде змушена взяти на себе основний тягар зобовʼязань за підтримкою України та майбутнім припиненням вогню.

Про це йдеться в публікації The Wall Street Journal.

Під час розмови із Володимиром Зеленським та Емманюелем Макроном Трамп, за словами джерел WSJ, сказав, що не підтримує членство України в НАТО, але хоче бачити "сильну, добре озброєну Україну" після будь-якого припинення бойових дій.

Обраний президент США додав, що Європа повинна відігравати головну роль у захисті та підтримці України, і що він хоче, щоб припинення вогню контролювали європейські війська, присутні в Україні, йдеться в матеріалі. Там додають, що Трамп виключив присутність військ США в Україні.

Також, пише WSJ, Трамп закликав європейців зробити більше, щоб змусити Китай натиснути на росію та покласти край повномасштабному вторгненню. У цьому контексті лідери згадували можливість використання тарифів проти Пекіна.

В оточенні майбутнього президента США сказали The Wall Street Journal, що той поки не має конкретного плану щодо України, а ключові рішення ухвалить після того, як сформує команду з національної безпеки і проведе подальші переговори з союзниками – і, можливо, з владіміром путіним.

Дискусії щодо розміщення європейських військ на території України вперше публічно озвучив французький президент Емманюель Макрон на початку 2024 року.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп проти того, аби Україна била американською зброєю в глиб росії. Водночас він запевнив, нібито хоче зробити допомогу Україні важелем впливу на рф.