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ПОЛІТИКА

Трамп задоволений митами проти ЄС і очікує прогресу в перемовинах

27 травня 2025, 21:59
Трамп задоволений митами проти ЄС і очікує прогресу в перемовинах
Фото: Great again
Минулого тижня Трамп заявив, що переговори між сторонами "нікуди не ведуть".

Президент США Дональд Трамп оголосив, що його рішення запровадити 50% мито проти ЄС було успішним, стверджуючи, що це підштовхнуло європейців до пришвидшення переговорного процесу.

Про це пише Politico.

"Я надзвичайно задоволений запровадженням 50% мита щодо Європейського Союзу, особливо з огляду на те, що вони тягнули з нашими переговорами (м’яко кажучи!)", — написав президент США у вівторок на платформі Truth Social.

"Мене щойно поінформували, що ЄС зателефонував з пропозицією якнайшвидше визначити дати зустрічей. Це позитивна подія, і я сподіваюся, що вони, ЯК І У ВИПАДКУ З КИТАЄМ, нарешті відкриють країни Європи для торгівлі зі Сполученими Штатами Америки", — додав він.

Ця заява з’явилася на тлі відносного пом’якшення напруги між Брюсселем і Вашингтоном після телефонної розмови між Трампом і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у неділю.

За результатами цієї розмови було вирішено відкласти введення 50% мита на всі європейські товари з 1 червня до 9 липня.

Телефонна розмова ознаменувала позитивний зсув у перемовинах, які протягом останніх місяців були у глухому куті через зростаюче розчарування європейців у зв’язку з тим, що Вашингтон не реагує на пропозиції ЄС,натомість вимагаючи односторонніх поступок.

Як заявила у понеділок головна речниця Єврокомісії Паула Піньйо, розмова Трампа і фон дер Ляєн надала перемовинам «нового імпульсу».

"І тепер ми будемо рухатися далі. Позитивно, що участь у процесі беруть президенти обох сторін, і з нашого боку ми завжди наголошували, що готові до укладення угоди", — зазначила Піньйо. .

У Європейській комісії останню заяву Трампа коментувати відмовилися.

Дональд ТрампмитаЄвросоюз

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