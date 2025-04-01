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Трамп заговорив про відновлення переговорів з КНДР

01 квітня 2025, 12:19
Трамп заговорив про відновлення переговорів з КНДР
Фото: EPA/UPG
Він назвав південнокорейського диктатора "розумним хлопцем".

Президент США Дональд Трамп назвав Північну Корею "великою ядерною державою", а її лідера Кім Чен Ина – "розумним хлопцем". Про це пише японське інформаційне агентство Kyodo News.

Глава Білого дому сказав, що між адміністрацією США та Північною Кореєю "існує зв’язок", і не виключив можливість відновлення переговорів з цією країною. 

Трамп зробив цю заяву у відповідь на запитання, чи планує він найближчим часом зв’язатися з Південною Кореєю або її лідером Кім Чен Ином. 

"Вам, людям, неприємно це чути, але це дуже важливо спілкуватися з Кімом. У нас чудові стосунки... Він розумний хлопець. Я дуже добре його знаю", - сказав він.

Журналісти зазначають, що Трамп за своєї попередньої каденції, у 2018 і 2019 роках, проводив переговори з лідером Північної Кореї, які не призвели до жодних результатів. 

За адміністрації президента Джо Байдена США теж не досягли прогресу у стримуванні ракетних і ядерних амбіцій Північної Кореї.

Однак КНДР не проявляла поки жодного серйозного інтересу до відновлення контактів з новою адміністрацією Сполучених Штатів, йдеться у матеріалі.

"Є припущення, що під час свого другого президентського терміну Трамп намагатиметься відновити переговори з Кім Чен Ином, більше не прагнучи до повного демонтажу ядерного арсеналу Північної Кореї", - додає видання.

Днями ми повідомляли, що КНДР передала росії САУ М1989 "Коксан" для війни в Україні.

 

СШАКНДР

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