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Трамп закликає Fox News провести наступні президентські дебати

22 липня 2024, 10:59
Трамп закликає Fox News провести наступні президентські дебати
Фото: Brendan Smialowski / AFP / East News
Екс президент Дональд Трамп закликає провести другі президентські дебати на телеканалі Fox News, який вважається більш дружнім до нього, а не на ABC після того, як Байден вибув з них.

Трамп і Байден раніше домовилися зустрітися на других дебатах 10 вересня на телеканалі ABC.

Про це пише новинна агенція AP.

З такою пропозицією Колишній президент виступив після того, як дізнався, що Байден знімає свою кандидатуру з перегонів.

Трамп заявив у своєму пості в соціальній мережі, що хто б не став кандидатом від Демократичної партії, він повинен зустрітися з ним на цьому каналі, "а не на дуже упередженому ABC". 

Раніше Трамп і Байден домовилися зустрітися на других дебатах 10 вересня, які проведе канал ABC.

Нагадаємо, що Байден оголосив про вихід з президентських перегонів.

Президент США Джо Байден після зняття своєї кандидатури з виборів підтримав Камалу Гарріс як кандидата від Демократичної партії.

 
Вибори в СШАдебатиДональд Трамп

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