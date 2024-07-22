Трамп закликає Fox News провести наступні президентські дебати

Екс президент Дональд Трамп закликає провести другі президентські дебати на телеканалі Fox News, який вважається більш дружнім до нього, а не на ABC після того, як Байден вибув з них.

Трамп і Байден раніше домовилися зустрітися на других дебатах 10 вересня на телеканалі ABC.

Про це пише новинна агенція AP.

З такою пропозицією Колишній президент виступив після того, як дізнався, що Байден знімає свою кандидатуру з перегонів.

Трамп заявив у своєму пості в соціальній мережі, що хто б не став кандидатом від Демократичної партії, він повинен зустрітися з ним на цьому каналі, "а не на дуже упередженому ABC".

Раніше Трамп і Байден домовилися зустрітися на других дебатах 10 вересня, які проведе канал ABC.

Нагадаємо, що Байден оголосив про вихід з президентських перегонів.

Президент США Джо Байден після зняття своєї кандидатури з виборів підтримав Камалу Гарріс як кандидата від Демократичної партії.