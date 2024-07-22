Трамп закликає Fox News провести наступні президентські дебати
Трамп і Байден раніше домовилися зустрітися на других дебатах 10 вересня на телеканалі ABC.
Про це пише новинна агенція AP.
З такою пропозицією Колишній президент виступив після того, як дізнався, що Байден знімає свою кандидатуру з перегонів.
Трамп заявив у своєму пості в соціальній мережі, що хто б не став кандидатом від Демократичної партії, він повинен зустрітися з ним на цьому каналі, "а не на дуже упередженому ABC".
Раніше Трамп і Байден домовилися зустрітися на других дебатах 10 вересня, які проведе канал ABC.
Нагадаємо, що Байден оголосив про вихід з президентських перегонів.
Президент США Джо Байден після зняття своєї кандидатури з виборів підтримав Камалу Гарріс як кандидата від Демократичної партії.