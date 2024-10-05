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ПОЛІТИКА

Трамп закликає Ізраїль ударити по ядерних об'єктах Ірану у відповідь на обстріли

05 жовтня 2024, 10:22
Трамп закликає Ізраїль ударити по ядерних об'єктах Ірану у відповідь на обстріли
Фото: Great again
Трамп розкритикував позицію чинного президента США Джо Байдена, який висловився проти атак на іранські ядерні об'єкти.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп вважає, що Ізраїль має вдарити по ядерних об'єктах Ірану в якості відповіді на обстріл країни балістичними ракетами цього тижня.

Про це повідомляє CNN.

Під час виступу на передвиборчому мітингу в штаті Північна Кароліна у п'ятницю, 4 жовтня, Трамп розкритикував позицію чинного президента США Джо Байдена, який висловився проти атак на іранські ядерні об'єкти.

У середу Байдена запитали, чи підтримає він удари по іранських ядерних об'єктах. Він дав негативну відповідь.

Трамп прокоментував цей епізод так: "Вони (репортери. - ред.) запитали його (Байдена. - ред.), що ви думаєте про Іран, чи вдарили б ви по Ірану? І він відповів: "Поки що вони не вдарять по ядерній зброї». Це ж те, по чому ви хочете вдарити, чи не так?", - запитав політик.

На думку кандидата від республіканців, Байден помилився.

"Хіба це не те, по чому ви повинні бити? Я маю на увазі, що це найбільший ризик, який у нас є, - ядерна зброя. Коли йому ставили це питання, відповідь мала бути такою: "Спочатку вдаримо по ядерній зброї, а про решту потурбуємось пізніше", - сказав Трамп.

Раніше Трамп не висловлювався щодо ескалації напруженості на Близькому Сході. Однак цього тижня він виступив з різкою заявою, поклавши відповідальність за загострення на Байдена і Гарріс.

Дональд ТрампІзраїльІранядерна зброя

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