Трамп закликав росію вдатися до дій

Трамп хоче як найшвидше досягти миру в Україні.

Війну росії проти України, через яку масово гинуть люди, потрібно завершити. москва повинна діяти.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в Truth Social.

"росія повинна діяти. Занадто багато людей помирає, тисячі на тиждень, у жахливій і безглуздій війні - війні, якої не повинно було бути", - написав Трамп.

Також американський лідер уже вкотре повторив, що війна "не почалася б", якби він був президентом замість Джо Байдена.

До слова, на тлі такого посту Трампа у Truth Social нещодавно стало відомо, що спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф зустрінеться з російським диктатором влвдіміром путіним.

Нагадаємо, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф сьогодні, 11 квітня, вирушив до москви, де, як очікується, знову зустрінеться з російським диктатором владіміром путіним. Це буде вже третя зустріч Віткоффа з главою кремля, поки Трамп намагається досягнути припинення вогню у війні рф проти України. Президент США розчарований тим, що переговори за останні тижні не досягли значного прогресу, і навіть казав, що "розлючений" коментарями путіна стосовно України.