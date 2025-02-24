Трамп закриває військову базу у Греції
Американський президент Дональд Трамп планує ліквідувати базу в грецькому місті Александруполіс, яку сьогодні використовують для постачання західної зброї до України.
Про це пишуть турецькі ЗМІ.
В разі закриття цієї бази - Трамп виконує спільну вимогу путіна і Ердогана, додають джерела.
У Туреччині підтримують ініціативу американського лідера, адже там вважають, що процес використання порту Александруполіс збройними силами США має припинитися, оскільки конфлікт в Україні добігає кінця.
В адміністрації Трампа додають, що США уже дуже близько підійшли до досягнення мирної угоди між Україною та російською федерацією. А радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що Трамп є президентом миру.
Поки що Волцнамагаєт ься зупинити кілька воєн.
Нещодавно ми також писали, що Трамп може вивести війська з країн Балтії на вимогу путіна.