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Трамп закриває військову базу у Греції

24 лютого 2025, 16:11
Трамп закриває військову базу у Греції
Військова база США в Німеччині Фото: spiegel.de
Вона відігравала важливу роль у поставках зброї Україні.

Американський президент Дональд Трамп планує ліквідувати базу в грецькому місті Александруполіс, яку сьогодні використовують для постачання західної зброї до України.

Про це пишуть турецькі ЗМІ.

В разі закриття цієї бази - Трамп виконує спільну вимогу путіна і Ердогана, додають джерела.

У Туреччині підтримують ініціативу американського лідера, адже там вважають, що процес використання порту Александруполіс збройними силами США має припинитися, оскільки конфлікт в Україні добігає кінця. 

В адміністрації Трампа додають, що США уже дуже близько підійшли до досягнення мирної угоди між Україною та російською федерацією. А радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що Трамп є президентом миру. 

Поки що Волцнамагаєт ься зупинити кілька воєн. 

Нещодавно ми також писали, що Трамп може вивести війська з країн Балтії на вимогу путіна.

 

ГреціяСШАДональд Трампвійськова база

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