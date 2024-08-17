Трамп залучає колишню демократку Габбард для дебатів з Камалою Гарріс – NYT

Журналісти пишуть, що жінку залучили до підготовки через її виступ на праймеріз Демократичної партії у 2019 році. Тоді вона, як стверджується, "розтрощила Гарріс на сцені".

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп залучив колишню конгресвумен від Демократичної партії Тулсі Габбард для підготовки до дебатів зі своєю суперницею, представницею демократів Камалою Гарріс.

Про це повідомляє газета The New York Times.

Як стверджують джерела NYT, Габбард "давно дружить" із Трампом. Журналісти пишуть, що жінку залучили до підготовки через її виступ на праймеріз Демократичної партії у 2019 році. Тоді вона, як стверджується, "розтрощила Гарріс на сцені".

NYT також пише, що Габбард покинула Демократичну партію після президентської кампанії у 2020 році.

Прессекретарка Трампа Кароліна Левітт підтвердила журналістам участь у підготовці до дебатів колишньої конгресвумен. Левітт заявила, що Трамп нібито "не потребує традиційної підготовки до дебатів, але продовжуватиме зустрічатися з авторитетними політичними радниками та ефективними комунікаторами, такими як Тулсі Габбард, яка домінувала над Камалою Гарріс у 2020 році".

Як розповіли NYT радники Трампа, у 2024 році він витратив більше часу на підготовку до дебатів, ніж у 2016 чи 2020 роках.

На дебатах у 2019 році Габбард заявляла, що коли Гарріс була окружним прокурором у Сан-Франциско, вона "посадила понад 1500 людей за порушення, пов’язані з марихуаною, а потім сміялася з цього, коли її запитували, чи курила вона коли-небудь марихуану".

Раніше ми писали, що кандидат у президенти США, 78-річний Дональд Трамп витратив місяці своєї передвиборчої кампанії, виставляючи 81-річного Джо Байдена як "старого, якому не можна довіряти майбутнє країни". Однак тепер він зіткнувся зі схожими атаками від молодшої за нього Камали Гарріс.

Зараз Демократична партія намагається переконати виборців, що Трамп — це "пережиток минулого", до якого Штати не можуть дозволити собі повернутися.