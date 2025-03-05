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ПОЛІТИКА

Трамп залишив у силі заборону на постачання зброї Україні

05 березня 2025, 12:17
Трамп залишив у силі заборону на постачання зброї Україні
Фото: РБК-Україна
Водночас офіційного підтвердження від Білого дому про призупинення допомоги Україні так і не було.

Дональд Трамп під час свого виступу в Конгресі жодного разу не торкнувся питання про те, як може виглядати справедливий мир в Україні, або про те, чи може Америка або її європейські союзники гарантувати, що Україна залишиться незалежною державою. І жодного разу він не припустив, що путіну, можливо, доведеться відмовитися від чогось натомість — або що станеться, якщо російський лідер вирішить продовжувати воювати.

Про це пише  The New York Times.

Крім того, Трамп, схоже, привітав допис президента України Володимира Зеленського щодо повернення до мирних переговорів та угоди про видобуток корисних копалин. Але Трамп залишив у силі свою заборону на подальше постачання зброї або іншої значної допомоги Україні.

Також  Трамп поки не переглядатиме наказ про призупинення усієї іноземної допомоги від США.

війназброяДональд Трампдопомога Україні

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