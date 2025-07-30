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Українські біженці не будуть депортовані під час війни – Трамп

30 липня 2025, 10:11
Українські біженці не будуть депортовані під час війни – Трамп
Фото: Great again
Це рішення стало відповіддю на побоювання щодо можливого скасування тимчасового статусу, що могло призвести до депортації.

Президент США Дональд Трамп заявив, що українським біженцям дозволять залишатися в США до завершення війни в Україні.

Про це повідомляє Kyiv Post.

"Ми так і зробимо. У нас багато людей, які приїхали з України, і ми працюємо з ними", - заявив Трамп журналістам у Білому домі.

Водночас із приходом до влади Трамп посилює імміграційну політику, зокрема щодо осіб, які отримали дозвіл на проживання за програмами попередньої адміністрації. З січня адміністрація переглядає та в деяких випадках припиняє гуманітарні програми, створені за президентства Байдена.

Однією з таких ініціатив є програма "Єдність заради України" (U4U), запущена у квітні 2022 року. Вона дає змогу українським громадянам та їхнім найближчим родичам тимчасово перебувати в США до двох років із гуманітарних міркувань. Цією програмою скористалися понад 240 тисяч українців, які втекли від повномасштабної війни, розпочатої росією.

Проте серед біженців панували побоювання через повідомлення, що адміністрація Трампа може скасувати їхній тимчасовий легальний статус, що потенційно призвело б до прискореної депортації.

Ситуація загострилася після того, як у квітні Міністерство внутрішньої безпеки випадково надіслало деяким українським біженцям листи з повідомленням про припинення їхнього дозволу на перебування та вимогою негайно покинути країну. Пізніше у відомстві підтвердили, що листи були надіслані помилково.

 
СШАвійнабіженці

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