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Трамп заявляє, що Гейлі і Помпео не приєднаються до його адміністрації

10 листопада 2024, 16:02
Трамп заявляє, що Гейлі і Помпео не приєднаються до його адміністрації
Фото: Reuters
Але він цінує їхню попередню співпрацю.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що не запросить екс кандидатку в президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі і колишнього держсекретаря Майка Помпео приєднатися до своєї адміністрації.

Про це інформує агенція Reuters.

Трамп опублікував в соцмережі заяву, де повідомив, що не буде пропонувати Гейлі та Помпео посади в його майбутній адміністрації. 

"Я не запрошуватиму колишнього посла Гейлі або колишнього держсекретаря Помпео приєднатися до адміністрації Трампа, яка зараз формується. Я дуже ціную нашу попередню співпрацю і я хотів би подякувати їм за їхню службу нашій країні", – йдеться в дописі. 

Новообраний президент розглядає кандидатів на посаду у своїй адміністрації до своєї інавгурації на пост президента 20 січня.

Щодо перемоги Дональда Трампа стало відомо ще в ніч після виборів 6 листопада, коли він отримував більше 270 голосів виборників. Трамп став 47 президентом США.

 

Дональд Трампадміністрація

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