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ПОЛІТИКА

Трамп заявив про готовність зустрітися з путіним

24 квітня 2025, 08:35
Трамп заявив про готовність зустрітися з путіним
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
До цього у нього заплановані щонайменше дві поїздки закордон.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає зустрічі з російським диктатором владіміром путіним після запланованої поїздки до Саудівської Аравії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів, яка має відбутися наступного місяця. Ці країни виступають посередниками у перемовинах між росією та Україною, зокрема щодо звільнення полонених.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливість зустрічі з путіним саме під час перебування в Саудівській Аравії, Трамп сказав: "Це можливо, але, найімовірніше, ні. Я думаю, що ми зустрінемося з ним незабаром після цього"цитує його слова CNN.

Близькосхідне турне, заплановане на 13-16 травня, стане для Трампа другою закордонною поїздкою після повернення на пост глави Білого дому. Перед цим він планує відвідати Рим, де має взяти участь у церемонії прощання з Папою Франциском.

Водночас, як пише видання Axios, спеціальний представник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф, який також залучений до переговорного процесу щодо України, має зустрітися з путіним у п’ятницю, 25 квітня.

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