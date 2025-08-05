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Трамп заявив про підвищення тарифів для Індії упродовж 24-х годин

05 серпня 2025, 16:53
Трамп заявив про підвищення тарифів для Індії упродовж 24-х годин
Він розкритикував Індію за надмірні торговельні бар'єри та економічну співпрацю з росією.
Президент США Дональд Трамп заявив, що протягом наступних 24 годин може суттєво підвищити тарифи на індійський імпорт.
 
Про це йдеться у заяві Трампа.
 
Він розкритикував Індію за надмірні торговельні бар'єри та економічну співпрацю з росією.
 
За словами президента США, Індія вже має "найвищий тариф серед усіх", але цього недостатньо.
 
"У них найвищий тариф серед усіх... Ми домовилися про 25%, але я думаю, що протягом наступних 24 годин я суттєво підвищу його, бо вони купують російську нафту. Вони підживлюють військову машину", - наголосив Трамп.
 
Нагадаємо, що президент США обурений позицією Індії щодо війни та готує економічну відповідь.
Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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