Трамп заявив про підвищення тарифів для Індії упродовж 24-х годин

Він розкритикував Індію за надмірні торговельні бар'єри та економічну співпрацю з росією.

Президент США Дональд Трамп заявив, що протягом наступних 24 годин може суттєво підвищити тарифи на індійський імпорт.

Про це йдеться у заяві Трампа.

Він розкритикував Індію за надмірні торговельні бар'єри та економічну співпрацю з росією.

За словами президента США, Індія вже має "найвищий тариф серед усіх", але цього недостатньо.

"У них найвищий тариф серед усіх... Ми домовилися про 25%, але я думаю, що протягом наступних 24 годин я суттєво підвищу його, бо вони купують російську нафту. Вони підживлюють військову машину", - наголосив Трамп.