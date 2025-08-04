Трамп звинуватив Індію в прибутках з російської нафти і анонсував нові мита

Президент США обурений позицією Індії щодо війни та готує економічну відповідь.

Президент США Дональд Трамп заявив сьогодні, 4 серпня, в соціальній мережі Truth Social, що "суттєво збільшить" мита проти Індії.

"Індія не лише закуповує величезну кількість російської нафти, а й перепродає значну її частину на відкритому ринку, отримуючи при цьому великий прибуток. Їх не хвилює, скільки людей в Україні гине від російської воєнної машини. У зв’язку з цим я суттєво збільшу мита, які Індія платить США", — написав Трамп.

Нагадаємо, ще минулого тижня президент США Дональд Трамп заявляв, що з 1 серпня він введе проти Індії тарифи в розмірі 25%.

Такий крок американський лідер пояснив, зокрема, тим, що Індія завжди купувала в росії більшість свого військового обладнання, а також є одним із найбільших покупців російських енергоресурсів.

При цьому заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер підкреслював, що Індія фінансує війну росії проти України.