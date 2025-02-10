Трамп заявив про прогрес у переговорах щодо війни в Україні

Він додав, що має контакти з Києвом і москвою.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати досягають прогресу в переговорах щодо припинення війни між росією та Україною, однак відмовився надати подробиці щодо своїх розмов із очільником кремля владіміром путіним.

Як повідомляє Reuters, під час розмови з журналістами на борту президентського літака Air Force One Трамп підтвердив, що контактував із путіним. Це перша офіційно визнана розмова між лідерами США та посії з початку 2022 року.

Відповідаючи на запитання, чи спілкувався він із путіним після інавгурації 20 січня або раніше, Трамп відповів: "Так, була. Скажімо так, у мене була... І я очікую, що у мене буде ще багато розмов. Ми повинні покласти край цій війні". Водночас він відмовився розкривати деталі можливих переговорів.

"Якщо ми говоримо, то я не хочу розповідати вам про розмови. Я вірю, що ми досягаємо прогресу. Ми хочемо зупинити українсько-російську війну", – заявив Трамп. Він також зазначив, що Сполучені Штати підтримують зв’язок із Києвом і москвою: "Ми говоримо з обома сторонами".

Попри обіцянки домогтися завершення війни, Трамп поки що не розкрив, яким саме шляхом планує досягти цієї мети. Днями в інтерв’ю New York Post він також відмовився повідомити, скільки разів розмовляв із путіним, і не уточнив дату останнього контакту.

Раніше президент США заявив, що його адміністрація вже провела "дуже серйозні" обговорення з росією. Він також зазначив, що спільно з очільником кремля владіміром путіним можуть "незабаром зробити щось значне" для припинення війни.