Трамп заявив, що говорив із путіним про припинення війни в Україні

Глава Білого дому каже, що має конкретний план для завершення війни.

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю американському таблоїду The New York Post заявив, що говорив телефоном із російським диктатором владіміром путіним, щоб спробувати домовитися про припинення війни рф проти України.

“Краще я не буду казати”, - відповів Трамп на запитання, скільки разів він розмовляв з главою кремля.

Але, як пише NYP, Трамп вважає, що путіна нібито “дійсно хвилюють” вбивства на полі бою.

"Він хоче, щоб люди перестали гинути", - сказав американський президент.

"Всі ці мертві люди. Молоді, красиві люди. Вони як ваші діти, два мільйони з них - і без жодної причини", - додав він.

Також Трамп укотре заявив, що війна рф проти України "ніколи б не почалася", якби він був президентом США у 2022 році.

"У мене завжди були хороші стосунки з путіним", - сказав він, порівнявши себе з попередником Джо Байденом.

"Байден був ганьбою для нашої нації. Повною ганьбою”, — заявив Трамп, додавши, що має конкретний план, як закінчити війну.

"Я сподіваюся, це буде швидко. Щодня гинуть люди. Ця війна в Україні дуже погана. Я хочу покласти цьому край", - зазначив він.

"Давайте розпочнемо ці зустрічі.. Вони хочуть зустрітися. Щодня гинуть люди. Вбивають молодих красивих солдатів. Молоді люди, як мої сини. З обох сторін. По всьому полю бою", - сказав Трамп, звертаючись до свого радника з національної безпеки Майка Волтца, який приєднався до нього в робочому кабінеті на борту літака Air Force One.

Віцепрезидент США Джей-Ді Венс, як очікується, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки наступного тижня.

Трамп заявив, що хоче укласти з Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних мінералів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Трамп неодноразово обіцяв швидко зупинити війну рф проти України та критикував адміністрацію свого попередника Джо Байдена за допомогу Києву. Нещодавно президент США казав, що незабаром може зустрітися з Зеленським у Вашингтоні.

Трамп, зокрема, заявляв, що хоче обговорити з Зеленським безпеку українських активів, а саме рідкісноземельних металів, адже, за словами американського президента, США “потрібно щось на заміну грошей, витрачених на Україну”. Зеленський казав, що хоче зустрітися з Трампом до того, як американський президент вестиме переговори з путіним, інакше це виглядатиме "як діалог про Україну без України".