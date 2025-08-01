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Трамп заявив про втрати армії рф: понад 112 тисяч від початку року

01 серпня 2025, 19:33
Трамп заявив про втрати армії рф: понад 112 тисяч від початку року
Фото: EPA/UPG
Він також озвучив дані щодо втрат української сторони.

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю оголосив, що російські втрати у війні проти України з початку року становлять 112 500 військових.

Дані він оприлюднив без посилань на джерела в своїй соцмережі Truth Social

"З початку року росія втратила 112 500 солдатів. Це дуже багато непотрібних СМЕРТЕЙ!" - йдеться у пості. 

Однак Трамп не уточнив, чи йдеться лише про загиблих, чи й про поранених.

За його словами, лише за останній місяць загинуло майже 20 тисяч російських військових.

Трамп також озвучив дані щодо втрат української сторони - "приблизно 8000 солдатів з початку року", додавши, що ці цифри не враховують зниклих безвісти.

"Україна також втратила цивільних, але в меншій кількості, коли російські ракети вдарили по Києву та інших містах", - зазначив він.

Трамп знову повторив тезу, що "ця війна не мала відбутися" та назвав її "війною Байдена, а не Трампа".

Це перший випадок, коли Трамп публічно наводить конкретні цифри щодо втрат російської та української сторін. Раніше він лише згадував, що обидві сторони щодня втрачають до 5000 військових.

Нагадаємо, що Трамп вимагає припинення війни в Україні до 8 серпня.

 

війнаДональд Трампвтрати рф

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