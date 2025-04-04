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ПОЛІТИКА

Трамп заявив, що Іран готовий до прямих переговорів щодо ядерної програми

04 квітня 2025, 10:33
Трамп заявив, що Іран готовий до прямих переговорів щодо ядерної програми
Фото: з вільного доступу
Трамп заявив про повернення до політики "максимального тиску" на Іран.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран, попри попередні заяви про переговори лише через посередників, нібито готовий до прямих переговорів про свою ядерну програму.

Про це пише Bloomberg із посиланням на слова Трампа, сказані журналістам на борту Air Force One.

"Забудьте про листи, вони хочуть прямих переговорів", – зазначив він, додавши, що віддає перевагу особистій розмові, яка, на його думку, може спростити укладення угод.

Трамп додав: "Вони хотіли посередників, але я не вважаю це потрібним. Вони стурбовані й почуваються вразливими, а я не хочу, щоб так було".

Водночас Bloomberg пише, що минулого тижня президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив: верховний лідер Алі Хаменеї виступає проти прямих переговорів із командою Трампа через погрози силою з їхнього боку.

На початку лютого Дональд Трамп заявив про повернення до політики "максимального тиску" на Іран, щоб повністю зупинити його нафтовий експорт. Він підкреслив, що "Іран не матиме ядерної зброї", і на питання про їхній прогрес відповів: "Дуже близько".

Нагадаємо, Іран виступив із попередженням про те, що ключова військова база США і тисячі американських військовослужбовців можуть бути знищені, якщо президент Дональд Трамп віддасть наказ завдати удару по Тегерану.

ядерна зброяІранДональд Трамп

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