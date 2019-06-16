Трамп заявив, що Лондону треба негайно замінити мера "Хан – це катастрофа, і далі буде ще гірше"

Президент США Дональд Трамп знову розкритикував мера Лондона Садіка Хана, заявивши, що британська столиця потребує його заміни.

Фото: reuters.com

"Лондон потребує нового мера якомога швидше. Хан – це катастрофа, і далі буде ще гірше" - написав він у Twitter, повідомляє "Європейська правда". Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп назвав "відмороженим невдахою" мера Лондона Садіка Хана, який неодноразово критикував американського президента.

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