ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп знову розкритикував мера Лондона Садіка Хана, заявивши, що британська столиця потребує його заміни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп заявив, що Лондону треба негайно замінити мера
"Хан – це катастрофа, і далі буде ще гірше"
Фото: reuters.com
"Лондон потребує нового мера якомога швидше. Хан – це катастрофа, і далі буде ще гірше" - написав він у Twitter, повідомляє "Європейська правда".
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп назвав "відмороженим невдахою" мера Лондона Садіка Хана, який неодноразово критикував американського президента.
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16 06 2019 12:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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