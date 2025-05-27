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ПОЛІТИКА

Трамп заявив, що очільник кремля "грається з вогнем"

27 травня 2025, 19:25
Трамп заявив, що очільник кремля
Фото: Yahoo Finanzas
Трамп написав замітку для путіна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що владімір путін "грається з вогнем".

"владімір путін не усвідомлює, що якби не я, з росією вже сталося б багато справді поганих речей, і я маю на увазі ДУЖЕ ПОГАНІ. Він грається з вогнем", - написав Трамп у соцмережі Truth Social у вівторок.

Раніше Трамп відреагував на масштабні обстріли України, які тривали три ночі поспіль. він заявив, що путін звихнувся. На цьому фоні він серйозно замислився над тим, щоб озброїти Україну та зняти обмеження на удари по рф дальнобійною зброєю.

Як пише видання The Telegraph, президент Трамп, здається, зрозумів, що росіяни вважають його ідіотом. Тепер вони відкрито підбурюють його, і це нарешті почало давати про себе знати. Президент США із запізненням усвідомив, що "погані хлопці" знаходяться в москві, а не в Києві та інших європейських столицях. Великою помилкою москви було нехтування марнославством Трампа.

війнаВладімір ПутінДональд Трамп

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