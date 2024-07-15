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ПОЛІТИКА

Трамп заявив, що після замаху переписав свою промову для з'їзду Республіканської партії

15 липня 2024, 10:11
Трамп заявив, що після замаху переписав свою промову для з'їзду Республіканської партії
Трамп вважає, що це шанс об'єднати країну і навіть весь світ.

Екс-президент США Дональд Трамп переписав свою промову, яку мав сказати на з'їзді Республіканської партії в Мілуокі у четвер, після того, як на нього було скоєно замах.

Про це повідомляє Associated Press.

"Промова, яку я збирався сказати в четвер, мала бути приголомшливою", - сказав Трамп новинному виданню The Washington Examiner.

В інтерв'ю ймовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії заявив, що тепер він закликатиме до нових зусиль щодо досягнення національної єдності, зазначивши, що до нього звертаються люди з різними політичними поглядами.

Трамп вважає, що це шанс об'єднати країну і навіть весь світ.

"Мова буде зовсім іншою, зовсім іншою, ніж вона була б два дні тому",- сказав політик.

Також Трамп згадав момент, коли куля пронзила його вухо. Він сказав, що його врятувало від смерті те, що він відвернувся від натовпу, щоб подивитися на екран, на якому було показано діаграму, на яку політик посилався.

Нагадаємо, що ФБР розслідують стрілянину по Трампу як убивство і можливий внутрішній теракт. У спілкуванні з журналістами правоохоронці повідомили, що вся наявна інформація у них вказує на те, що стрілець діяв один. На даний момент його мотиви невідомі.

Дональд ТрампзамахпромоваВибори в США

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