Трамп заявив, що "путін зрештою захопить всю Україну"
Колишній президент США Дональд Трамп знайшов спільну мову з лідером росії володимиром путіним. Він вважає, що президенту країни-агресорки вдасться захопити територію України, чого Трамп міг би уникнути.
Про це він сказав у інтерв'ю для Fox News.
"Я чудово з ним порозумівся. Якби я був президентом, путіну було б набагато краще, тому що він би не пішов в Україну. Втім, зрештою він захопить всю Україну", — заявив екслідер США.
Раніше повідомлялось, що експрезидент США та ймовірний кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп пообіцяв своїм виборцям завершити війну в Україні за 24 години після свого обрання на другий президентський термін.
Нагадаємо, У США Нью-Йорк готується до масових протестів через справу колишнього президента Дональда Трампа, який скоро прибуде в місто, щоб взяти участь у судовому засіданні. Йому інкримінують махінації з передвиборчим фондом через історію з порнозіркою Стормі Деніелс.