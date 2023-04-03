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ПОЛІТИКА

Трамп заявив, що "путін зрештою захопить всю Україну"

03 квітня 2023, 15:42
Трамп заявив, що
Фото: reuters.com
Експрезидент США зізнався, що чудово порозумівся з президентом росії й міг створити умови, в яких володимир путін не розв’язував би війну.

Колишній президент США Дональд Трамп знайшов спільну мову з лідером росії володимиром путіним. Він вважає, що президенту країни-агресорки вдасться захопити територію України, чого Трамп міг би уникнути.

Про це він сказав у інтерв'ю для Fox News.

"Я чудово з ним порозумівся. Якби я був президентом, путіну було б набагато краще, тому що він би не пішов в Україну. Втім, зрештою він захопить всю Україну", — заявив екслідер США.

Раніше повідомлялось, що експрезидент США та ймовірний кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп пообіцяв своїм виборцям завершити війну в Україні за 24 години після свого обрання на другий президентський термін.

Нагадаємо, У США Нью-Йорк готується до масових протестів через справу колишнього президента Дональда Трампа, який скоро прибуде в місто, щоб взяти участь у судовому засіданні. Йому інкримінують махінації з передвиборчим фондом через історію з порнозіркою Стормі Деніелс.

ТрампПутінвійна

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