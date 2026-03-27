Трамп заявив, що ЦРУ інформувало його про орієнтацію нового лідера Ірану

27 березня 2026, 16:19
Фото: ap.org
Журналісти писали про закритий спосіб життя аятоли.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Центральне розвідувальне управління доповідало йому про те, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї є геєм. В інтервʼю Fox News він додав, що це створює для нього "несприятливий фон у своїй країні".

"Вони справді говорили про це, хоча не впевнений, що тільки вони — про це, на мою думку, багато хто говорить. І, чесно кажучи, йому це створює досить несприятливий фон у своїй країні", — заявив Трамп.

Також американський лідер заявив, що посміхається, коли бачить, як люди намагаються захищати палестинський режим під гаслами "жінки за Палестину", хоча там "вбивають жінок".

"Якщо ти не носиш певний одяг, який повністю закриває обличчя, у тебе просто немає шансів вижити. І коли я чую про "геїв за Палестину" — при тому, що там убивають геїв, причому одразу, скидаючи з дахів, — я запитую себе: хто ці "геї за Палестину"? А їх, виявляється, чимало", — додав Трамп.

ІранДональд ТрампЦРУ

Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
