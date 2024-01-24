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Трамп збентежений, що Гейлі не вийшла з президентських перегонів – CNN

24 січня 2024, 18:29
Трамп збентежений, що Гейлі не вийшла з президентських перегонів – CNN
Експрезидент США Дональд Трамп після вдалих праймеріз в штаті Нью-Гемпшир не святкував ніч, як після виграшу в Айові через те, що його серйозно збентежила заява Ніккі Гейлі про намір продовжувати боротьбу.

Про це сьогодні повідомляє CNN, посилаючись на джерела в оточенні Трампа.

"Дональд Трамп ймовірно здобув рішучу перемогу в Нью-Гемпширі у вівторок увечері, але замість того, щоби провести свій вечір у святкуванні, як після кокусів в Айові, колишній президент мав цієї ночі киплячий настрій", - йдеться в матеріалі. 

Після Айови Трамп привітав Рона ДеСантіса і Ніккі Гейлі. 

Він сказав, що вони гарно провели час разом, але зараз навіть далеко після закриття виборчих дільниць він продовжував критикувати Ніккі Гейлі в приватному і публічному порядку за те, що вона не зійшла з президентських перегонів, як він очікував.

Трамп критикує заяву Гейлі і прискіпувався до її вбрання. 

В приватному спілкуванні Трамп казав своїм помічникам, що збентежений, бо вона не зняла своєї кандидатури й відмовилася передати йому номінацію від Республіканської партії.

Трамп також закликав своїх помічників посилити тиск на неї.

Нагадаємо, що сьогодні на праймеріз у Нью-Гемпширі перемогли Трамп і Байден.

 

ТрампГейлі

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