Трамп збентежений, що Гейлі не вийшла з президентських перегонів – CNN
Про це сьогодні повідомляє CNN, посилаючись на джерела в оточенні Трампа.
"Дональд Трамп ймовірно здобув рішучу перемогу в Нью-Гемпширі у вівторок увечері, але замість того, щоби провести свій вечір у святкуванні, як після кокусів в Айові, колишній президент мав цієї ночі киплячий настрій", - йдеться в матеріалі.
Після Айови Трамп привітав Рона ДеСантіса і Ніккі Гейлі.
Він сказав, що вони гарно провели час разом, але зараз навіть далеко після закриття виборчих дільниць він продовжував критикувати Ніккі Гейлі в приватному і публічному порядку за те, що вона не зійшла з президентських перегонів, як він очікував.
Трамп критикує заяву Гейлі і прискіпувався до її вбрання.
В приватному спілкуванні Трамп казав своїм помічникам, що збентежений, бо вона не зняла своєї кандидатури й відмовилася передати йому номінацію від Республіканської партії.
Трамп також закликав своїх помічників посилити тиск на неї.
Нагадаємо, що сьогодні на праймеріз у Нью-Гемпширі перемогли Трамп і Байден.