Для президента рф день Перемоги - найважливіше свято в році.

Дональд Трамп і Володимир путін зустрінуться в москві 9 травня на урочистостях з нагоди закінчення Другої світової війни.

Про це пише французьке видання Le Point.

Для російського диктатора Володимира путіна 9 травня - найважливіший день у році.

Це День Перемоги у Другій Світовій війні, яка дозволяє йому стверджувати, що весь світ майже всім завдячує СРСР, а отже, росії, яка тому може повернутися у світ після Ялти, коли москва викрала Східну Європу.

Крім того, це день, коли він часто виголошував промови в минулому про історію 20-го століття, переписану за його бажанням.

Ще сам Сталін вимагав, щоб капітуляція Німеччини, підписана в Реймсі 7 травня, була дубльована в Берліні наступного дня.

Проте 9 травня, за даними наших джерел, на московських трибунах має бути головний гість: поруч із Володимиром путіним Дональд Трамп.

Але що святкуватимуть 9 травня цього року Володимир путін і Дональд Трамп наразі не зрозуміло.

Менше, ніж у союзників у 1945 році, ніж їхні спільні мирні переговори щодо України, які, згідно з планом Келлога, завершаться… 9 травня.

Якщо для них усе піде добре, для їхнього спільного плану, 9 травня 2025 року стане їхнім тріумфом, тріумфом перш за все путіна, який таким чином побачить підтвердження і схвалення свого початкового порівняння України з нацистами.

Не варто заувати, що цей аргумент про "нацистську Україну", який виправдовував в очах путіна його розв’язання війни. Отже, за його словами, через 80 років після перемоги над нацистами ми тріумфуємо над іншими нацистами.

Також сьогодні в кремлі заявили, що путін не вважає, що Трамп зайняв "проросійську" позицію.