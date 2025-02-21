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В кремлі заявляють, що путін не вважає, що Трамп зайняв "проросійську" позицію

21 лютого 2025, 15:52
В кремлі заявляють, що путін не вважає, що Трамп зайняв
Фото: fullhdoboi.ru
Президент рф усе ще відкритий до пропозицій щодо переговорів.

російський глава Володимир путін "відкритий для мирних переговорів" щодо Україн, однак жодної конкретики щодо зустрічі із президентом США немає, є лише розуміння її необхідності. 

Про це у коментарі пропагандистському ТАСС заявив речник кремля Дмитро Пєсков. 

Він спростував інформацію про те, що росія на переговорах з американцями в Ер-Ріяді зажадала виведення військ НАТО зі Східної Європи. 

За словами речника, подальше спонсорування США війни проти росії було б неправильним, в тому числі через неефективність і корупцію. 

Проте в москві не вважають, що адміністрація Трампа зайняла "проросійську" позицію.

Пєсков додав, що США планують вийти з ООН і кремль наразі не знає деталей цієї ініціативи. 

Також він сказав, що в ООН є недосконалості, однак заміни або альтернативи їй немає.

Також речник кремля нагадав, що підсумки так званої "спецоперації" підбивати ще рано.

"Всі цілі СВО, поставлені президентом росії, мають бути досягнуті", - сказав той.

В кремлі пов'язали емоційні висловлювання влади США проти керівництва України з тим, що Київ "не хоче займатися налагодженням миру".

Днями ми також писали, що кремль у захваті від заяв Трампа про Україну та шукає вигоду.

 

РосіяСШАКремль

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