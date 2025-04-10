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ПОЛІТИКА

Трамп змінив тарифну політику без відома радників – NYT

10 квітня 2025, 15:32
Трамп змінив тарифну політику без відома радників – NYT
Фото: Yahoo Finanzas
Та Трамп запевнив республіканців, що "знає, що він в біса робить".

Президент США Дональд Трамп не попередив своїх радників про зміну тарифної політики, спантеличивши їх відповідним рішенням. Через це офіційні заяви його команди розходилися з тим, що потім сказав сам глава Білого дому.

Про це інформує The New York Times.

Там наголошують, що ще вчора вранці він дотримувався жорсткого курсу в цьому питанні, а ввечері — після обвалу фондового ринку та зростання прибутковості держоблігацій — команда дізналася про його зміну. 

Та Трамп запевнив республіканців, що "знає, що він в біса робить".

Навіть торговий представник США Джеймісон Грір дізнався про встановлення 90-денної паузи вже під час слухань у Конгресі, наголошує ЗМІ. Згодом деякі члени команди Трампа почали переконувати громадськість, що так було заплановано. Йдеться зокрема про міністра фінансів Скотта Бессента і прессекретарку Каролайн Левітт. Втім, через деякий час Трамп звів нанівець їхні зусилля, розповівши, що ухвалив рішення інстинктивно. 

"Це справді більше інстинкт", — сказав він. 

Досі незрозуміло, яка мета цієї паузи — проведення переговорів, чи здійснення тимчасової поступки під дією ринковому тиску. На офіційному рівні радники республіканця стверджують, що до цього точно не призвели фінансові втрати, але у приватних розмовах визнають, що причиною все ж є паніка на ринку. 

Трамп розповів, що раптове рішення збільшити мита для Китаю і відкласти обмеження для інших країн йшло «від серця». Він не консультувався з юристами.

"Останні кілька днів я думав про це. У нас не було доступу до адвокатів. Ми написали це від щирого серця, чи не так? Це було написано від щирого серця, і я думаю, що це було добре написано", — прокоментував Трамп.

Дональд ТрампСШАмита

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