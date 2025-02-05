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Трамп знову вийшов з Ради ООН з прав людини

05 лютого 2025, 08:42
Трамп знову вийшов з Ради ООН з прав людини
В адміністрації вважають, що цей орган не виконав свого призначення і продовжує використовуватися як захисний орган для країн, що здійснюють жахливі порушення прав людини,

Американський президент Дональд Трамп наказав припинити участь США в Раді ООН з прав людини і продовжив зупинку фінансування палестинським біженцям.

Про це Трамп написав в своїй соцмережі Truth Social

Крок очільника Білого дому збігся із візитом до Вашингтона прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який давно критикував допомогу палестинцям і звинувачував в антиізраїльських підбурюваннях, а його співробітників в "причетності до терористичної діяльності проти Ізраїлю".

Трамп під час свого першого президентського терміну також припинив фінансування палестинським біженцям.

Напередодні у Білому домі оголосили, що Рада ООН з прав людини "не виконала свого призначення і продовжує використовуватися як захисний орган для країн, що здійснюють жахливі порушення прав людини", і засудив її позицію щодо Ізраїлю, а також, шо Рада ООН з прав людини "демонструє послідовну упередженість щодо Ізраїлю, приділяючи йому несправедливу і непропорційну увагу в роботі Ради".

Раніше ми повідомляли, що Нетаньягу попросить у Трампа зброю для ударів по ядерних об'єктах Ірану.

 

СШАДональд ТрампРада оон

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