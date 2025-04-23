Трамп знижує мита для Китаю

Проте скасовувати Вашингтон повністю їх не буде.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що мита на китайські товари будуть суттєво знижені, проте не будуть нульовими.

Про це повідомляє телеканал CNN.

"145% - це дуже високий показник, і він не буде таким високим. Він не буде навіть близько таким високим. Він суттєво знизиться. Але це не буде нуль"- заявив Трамп в Овальному кабінеті.

Мита в 145% фактично вводили ембарго країн одне проти одної.

Пізніше міністр фінансів США Скотт Бессент сказав, що торговельна війна з Китаєм є нежиттєздатною, і він очікує деескалації в найближчому майбутньому, заявили телеканалу джерела.

Бессент сказав інвесторам, що метою торговельної війни з Китаєм є перебалансування торгівлі, а не її зупинка.

В свою чергу Китай ввів заходи, щоб завдати болю ключовим галузям американської промисловості та обмежити кількість голлівудських фільмів, які демонструються в країні, тим самим повернути до США щонайменше два літаки "Боїнг", призначені для використання китайськими авіакомпаніями.

Днями ми також писали, що Китай маскує експорт до США під корейський, щоб обійти мита Трампа.