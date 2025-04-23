Трамп знижує мита для Китаю
Президент США Дональд Трамп оголосив, що мита на китайські товари будуть суттєво знижені, проте не будуть нульовими.
Про це повідомляє телеканал CNN.
"145% - це дуже високий показник, і він не буде таким високим. Він не буде навіть близько таким високим. Він суттєво знизиться. Але це не буде нуль"- заявив Трамп в Овальному кабінеті.
Мита в 145% фактично вводили ембарго країн одне проти одної.
Пізніше міністр фінансів США Скотт Бессент сказав, що торговельна війна з Китаєм є нежиттєздатною, і він очікує деескалації в найближчому майбутньому, заявили телеканалу джерела.
Бессент сказав інвесторам, що метою торговельної війни з Китаєм є перебалансування торгівлі, а не її зупинка.
В свою чергу Китай ввів заходи, щоб завдати болю ключовим галузям американської промисловості та обмежити кількість голлівудських фільмів, які демонструються в країні, тим самим повернути до США щонайменше два літаки "Боїнг", призначені для використання китайськими авіакомпаніями.
Днями ми також писали, що Китай маскує експорт до США під корейський, щоб обійти мита Трампа.