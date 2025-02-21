Трамп за останні кілька тижнів робив численні кроки, які вигідні кремлю.

Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором", незважаючи на те, що той виграв чесні вибори в 2019 році. Водночас Трамп не робить подібних заяв щодо російського президента владіміра путіна, хоча його головний опонент загинув у в'язниці перед виборами, які супроводжувалися фальсифікаціями.

Згідно з Politico, Трамп за останні кілька тижнів робив численні кроки, які вигідні кремлю. Він послабив НАТО, підтримав ультраправі рухи в Європі та анонсував торгову війну з ЄС через "нечесне" ставлення до США. Ці дії зміцнили переконання європейських дипломатів, що Трамп фактично підтримує росію.

За останній місяць Трамп зробив 29 кроків, що підтримують інтереси кремля:

Прямий контакт із путіним: Трамп відновив діалог із путіним, попри санкції та ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом. 12 лютого відбулася 90-хвилинна телефонна розмова.

Трамп відновив діалог із путіним, попри санкції та ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом. 12 лютого відбулася 90-хвилинна телефонна розмова. Похвала путіна: Трамп подякував путіну за його час і зусилля щодо дзвінка, зазначивши, що вони говорили про спільну боротьбу у Другій світовій війні.

Трамп подякував путіну за його час і зусилля щодо дзвінка, зазначивши, що вони говорили про спільну боротьбу у Другій світовій війні. Повернення росії в G7 : Трамп заявив, що повернення росії було б правильним кроком.

: Трамп заявив, що повернення росії було б правильним кроком. Збереження російського контролю над окупованими територіями: Міністр оборони Трампа Піт Гегсет назвав повернення всіх українських територій "нереалістичною" метою.

Міністр оборони Трампа Піт Гегсет назвав повернення всіх українських територій "нереалістичною" метою. Визнання переваги росії у переговорах: Трамп визнав, що росія має "карти" в мирному процесі.

Трамп визнав, що росія має "карти" в мирному процесі. Згода з вимогою путіна щодо НАТО: Трамп підтвердив, що війська НАТО в Україні не підпадають під "статтю 5" Альянсу.

Трамп підтвердив, що війська НАТО в Україні не підпадають під "статтю 5" Альянсу. Відмова від відправки військ США в Україні: Ще одна поступка кремлю.

Ще одна поступка кремлю. Заклик до Європи самостійно вирішувати свої безпекові питання.

Переговори з росією в Саудівській Аравії: Трамп надав путіну поступки без висунення умов.

Трамп надав путіну поступки без висунення умов. Відсторонення України від переговорів: Зеленський не був допущений до обговорень.

Зеленський не був допущений до обговорень. Виключення ЄС із процесу мирного врегулювання.

Перекладання відповідальності за війну на Зеленського: Білий дім змінив позицію, заявивши, що війна не лише результат російської агресії.

Білий дім змінив позицію, заявивши, що війна не лише результат російської агресії. Критика Зеленського: Трамп підкріпив риторику, що шкодить підтримці українського президента.

Трамп підкріпив риторику, що шкодить підтримці українського президента. Відсутність критики путіна: Трамп не висловлював осуду путіну.

Трамп не висловлював осуду путіну. Довіра до путіна: "Я не думаю, що він бреше", - сказав Трамп.

"Я не думаю, що він бреше", - сказав Трамп. Заклик до виборів в Україні під час війни: Трамп натякає на необхідність змінити владу в Києві.

Трамп натякає на необхідність змінити владу в Києві. Скорочення фінансування міжнародних спостерігачів: Це полегшує втручання москви у вибори.

Це полегшує втручання москви у вибори. Звинувачення Зеленського в "диктатурі": Черговий крок в руслі російської пропаганди.

Черговий крок в руслі російської пропаганди. Підготовка інвестиційних угод із росією: Обговорення спільних проєктів в Арктиці.

Обговорення спільних проєктів в Арктиці. Припинення фінансування демократичних НУО: кремль вимагав цього від США.

кремль вимагав цього від США. Атака на права людини: Трамп і путін мають схожі погляди на соціальні питання.

Трамп і путін мають схожі погляди на соціальні питання. Критика європейської міграційної політики: Це підтримує інтереси кремля.

Це підтримує інтереси кремля. Підтримка проросійського кандидата в Румунії: Келіна Георгеску переміг на виборах за сумнівних обставин.

Келіна Георгеску переміг на виборах за сумнівних обставин. Атака на Німеччину: Трамп критикував владу країни.

Трамп критикував владу країни. Підтримка AfD у Німеччині: Ультраправі партії мають тісні зв’язки з кремлем.

Ультраправі партії мають тісні зв’язки з кремлем. Підтримка Reform UK у Великій Британії: Лідер Найджел Фарадж неодноразово хвалив путіна.

Лідер Найджел Фарадж неодноразово хвалив путіна. Заперечення терміну "російська агресія" в G7: москві це принесло дипломатичний бонус.

москві це принесло дипломатичний бонус. Перемога на виборах у США: кремль явно радіє поверненню Трампа.

кремль явно радіє поверненню Трампа. Натяк на зміну конституції США для продовження терміну правління: путін вже змінив конституцію в росії.

Раніше Трамп звинуватив Зеленського у початку війни, заявивши, що той "ніколи не повинен був її розпочинати". Трамп також сказав, що Зеленський "жахливо працює" на посаді президента і використовує США для отримання допомоги, звинувативши його в диктатурі без виборів під час воєнного стану.