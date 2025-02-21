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ПОЛІТИКА

Трамп зробив 29 кроків, що підтримують інтереси кремля – Politico

21 лютого 2025, 11:04
Трамп зробив 29 кроків, що підтримують інтереси кремля – Politico
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Трамп за останні кілька тижнів робив численні кроки, які вигідні кремлю.

Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором", незважаючи на те, що той виграв чесні вибори в 2019 році. Водночас Трамп не робить подібних заяв щодо російського президента владіміра путіна, хоча його головний опонент загинув у в'язниці перед виборами, які супроводжувалися фальсифікаціями.

Згідно з Politico, Трамп за останні кілька тижнів робив численні кроки, які вигідні кремлю. Він послабив НАТО, підтримав ультраправі рухи в Європі та анонсував торгову війну з ЄС через "нечесне" ставлення до США. Ці дії зміцнили переконання європейських дипломатів, що Трамп фактично підтримує росію.

За останній місяць Трамп зробив 29 кроків, що підтримують інтереси кремля:

  • Прямий контакт із путіним: Трамп відновив діалог із путіним, попри санкції та ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом. 12 лютого відбулася 90-хвилинна телефонна розмова.
  • Похвала путіна: Трамп подякував путіну за його час і зусилля щодо дзвінка, зазначивши, що вони говорили про спільну боротьбу у Другій світовій війні.
  • Повернення росії в G7: Трамп заявив, що повернення росії було б правильним кроком.
  • Збереження російського контролю над окупованими територіями: Міністр оборони Трампа Піт Гегсет назвав повернення всіх українських територій "нереалістичною" метою.
  • Визнання переваги росії у переговорах: Трамп визнав, що росія має "карти" в мирному процесі.
  • Згода з вимогою путіна щодо НАТО: Трамп підтвердив, що війська НАТО в Україні не підпадають під "статтю 5" Альянсу.
  • Відмова від відправки військ США в Україні: Ще одна поступка кремлю.
  • Заклик до Європи самостійно вирішувати свої безпекові питання.
  • Переговори з росією в Саудівській Аравії: Трамп надав путіну поступки без висунення умов.
  • Відсторонення України від переговорів: Зеленський не був допущений до обговорень.
  • Виключення ЄС із процесу мирного врегулювання.
  • Перекладання відповідальності за війну на Зеленського: Білий дім змінив позицію, заявивши, що війна не лише результат російської агресії.
  • Критика Зеленського: Трамп підкріпив риторику, що шкодить підтримці українського президента.
  • Відсутність критики путіна: Трамп не висловлював осуду путіну.
  • Довіра до путіна: "Я не думаю, що він бреше", - сказав Трамп.
  • Заклик до виборів в Україні під час війни: Трамп натякає на необхідність змінити владу в Києві.
  • Скорочення фінансування міжнародних спостерігачів: Це полегшує втручання москви у вибори.
  • Звинувачення Зеленського в "диктатурі": Черговий крок в руслі російської пропаганди.
  • Підготовка інвестиційних угод із росією: Обговорення спільних проєктів в Арктиці.
  • Припинення фінансування демократичних НУО: кремль вимагав цього від США.
  • Атака на права людини: Трамп і путін мають схожі погляди на соціальні питання.
  • Критика європейської міграційної політики: Це підтримує інтереси кремля.
  • Підтримка проросійського кандидата в Румунії: Келіна Георгеску переміг на виборах за сумнівних обставин.
  • Атака на Німеччину: Трамп критикував владу країни.
  • Підтримка AfD у Німеччині: Ультраправі партії мають тісні зв’язки з кремлем.
  • Підтримка Reform UK у Великій Британії: Лідер Найджел Фарадж неодноразово хвалив путіна.
  • Заперечення терміну "російська агресія" в G7: москві це принесло дипломатичний бонус.
  • Перемога на виборах у США: кремль явно радіє поверненню Трампа.
  • Натяк на зміну конституції США для продовження терміну правління: путін вже змінив конституцію в росії.

Раніше Трамп звинуватив Зеленського у початку війни, заявивши, що той "ніколи не повинен був її розпочинати". Трамп також сказав, що Зеленський "жахливо працює" на посаді президента і використовує США для отримання допомоги, звинувативши його в диктатурі без виборів під час воєнного стану.

війнаВладімір ПутінДональд Трамп

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