Трамп зробив 29 кроків, що підтримують інтереси кремля – Politico
Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором", незважаючи на те, що той виграв чесні вибори в 2019 році. Водночас Трамп не робить подібних заяв щодо російського президента владіміра путіна, хоча його головний опонент загинув у в'язниці перед виборами, які супроводжувалися фальсифікаціями.
Згідно з Politico, Трамп за останні кілька тижнів робив численні кроки, які вигідні кремлю. Він послабив НАТО, підтримав ультраправі рухи в Європі та анонсував торгову війну з ЄС через "нечесне" ставлення до США. Ці дії зміцнили переконання європейських дипломатів, що Трамп фактично підтримує росію.
За останній місяць Трамп зробив 29 кроків, що підтримують інтереси кремля:
- Прямий контакт із путіним: Трамп відновив діалог із путіним, попри санкції та ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом. 12 лютого відбулася 90-хвилинна телефонна розмова.
- Похвала путіна: Трамп подякував путіну за його час і зусилля щодо дзвінка, зазначивши, що вони говорили про спільну боротьбу у Другій світовій війні.
- Повернення росії в G7: Трамп заявив, що повернення росії було б правильним кроком.
- Збереження російського контролю над окупованими територіями: Міністр оборони Трампа Піт Гегсет назвав повернення всіх українських територій "нереалістичною" метою.
- Визнання переваги росії у переговорах: Трамп визнав, що росія має "карти" в мирному процесі.
- Згода з вимогою путіна щодо НАТО: Трамп підтвердив, що війська НАТО в Україні не підпадають під "статтю 5" Альянсу.
- Відмова від відправки військ США в Україні: Ще одна поступка кремлю.
- Заклик до Європи самостійно вирішувати свої безпекові питання.
- Переговори з росією в Саудівській Аравії: Трамп надав путіну поступки без висунення умов.
- Відсторонення України від переговорів: Зеленський не був допущений до обговорень.
- Виключення ЄС із процесу мирного врегулювання.
- Перекладання відповідальності за війну на Зеленського: Білий дім змінив позицію, заявивши, що війна не лише результат російської агресії.
- Критика Зеленського: Трамп підкріпив риторику, що шкодить підтримці українського президента.
- Відсутність критики путіна: Трамп не висловлював осуду путіну.
- Довіра до путіна: "Я не думаю, що він бреше", - сказав Трамп.
- Заклик до виборів в Україні під час війни: Трамп натякає на необхідність змінити владу в Києві.
- Скорочення фінансування міжнародних спостерігачів: Це полегшує втручання москви у вибори.
- Звинувачення Зеленського в "диктатурі": Черговий крок в руслі російської пропаганди.
- Підготовка інвестиційних угод із росією: Обговорення спільних проєктів в Арктиці.
- Припинення фінансування демократичних НУО: кремль вимагав цього від США.
- Атака на права людини: Трамп і путін мають схожі погляди на соціальні питання.
- Критика європейської міграційної політики: Це підтримує інтереси кремля.
- Підтримка проросійського кандидата в Румунії: Келіна Георгеску переміг на виборах за сумнівних обставин.
- Атака на Німеччину: Трамп критикував владу країни.
- Підтримка AfD у Німеччині: Ультраправі партії мають тісні зв’язки з кремлем.
- Підтримка Reform UK у Великій Британії: Лідер Найджел Фарадж неодноразово хвалив путіна.
- Заперечення терміну "російська агресія" в G7: москві це принесло дипломатичний бонус.
- Перемога на виборах у США: кремль явно радіє поверненню Трампа.
- Натяк на зміну конституції США для продовження терміну правління: путін вже змінив конституцію в росії.
Раніше Трамп звинуватив Зеленського у початку війни, заявивши, що той "ніколи не повинен був її розпочинати". Трамп також сказав, що Зеленський "жахливо працює" на посаді президента і використовує США для отримання допомоги, звинувативши його в диктатурі без виборів під час воєнного стану.