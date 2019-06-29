Трамп зробив тему українських моряків однією з пріоритетних, – Путін, - ОНОВЛЕНО
"Ця тема піднімалася - я не пам'ятаю, на обіді чи в ході нашої зустрічі. Але, у всякому разі, президент США зробив цю тему однією з пріоритетних в ході нашого спілкування на "двадцятці", - сказав Путін, інформує УП.
"Ми пояснили, що там відбувається. Говорили на цю тему. Рішення поки немає. У нас іде судовий розгляд. Потрібно дочекатися, будемо потім це вирішувати", - додав він.
Водночас, за словами Путіна, "головне, щоб це не було в рамках передвиборної кампанії в Україні, щоб ці процеси не були пов'язані з внутрішньополітичною українською тематикою".
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Разом з тим, Путін заявив, що питання щодо українських моряків не пов’язане з участю Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи.
"До чого тут ПАРЄ та українські моряки?", - сказав Путін, відповідаючи на запитання, чи правда, що умовою повернення РФ у ПАРЄ було звільнення українських моряків.
За словами президента РФ, питання стосовно українських моряків буде вирішено "спокійно в робочому режимі".
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп завершив свою зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним на саміті G20 в Осаці.
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