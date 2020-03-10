Трампа з коронавірусом госпіталізували, але він продовжить керувати країною
Лікар Трампа Шон Конлі розповів, що президент "почуває себе дуже добре" і не потребує додаткового кисню. Водночас медики вирішили лікувати його за допомогою противірусного препарату ремдесівір, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.
Конлі додав, він рекомендував перевести президента з Білого дому до медичного центру після консультацій з фахівцями з університету Джонса Хопкінса і самого центру Волтера Ріда. Трампа доставили до медзакладу вертольотом.
У Білому домі заявили, що Трамп продовжить працювати з медичного центру у "наступні кілька днів". Він не передавав свої повноваження віцепрезиденту Майку Пенсу та продовжить управління країною.
Меланія Трамп, також інфікована коронавірусом, залишилася в Білому домі. У неї легкий кашель і головний біль.
Білий дім повідомляв в п'ятницю, що рішення про госпіталізацією президента є запобіжним заходом.
Позитивний тест Трампа з'явився всього через кілька годин після того, як його старший помічник Хоуп Хікс захворіла після кількох поїздок з президентом на цьому тижні.
У зв'язку з інфікуванням Трампа кандидат у президенти США від демократів Джо Байден здав тест на коронавірус, але його результат виявився негативним.
Нагадаємо, що раніше: Трамп хотів відновити економіку попри загрозу збільшення жертв коронавірусу
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