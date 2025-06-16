Трампу важко залишитися осторонь конфлікту з Іраном: NYT назвав причини

Це може зруйнувати два важливі американські принципи.

Президент США Дональд Трамп скептично ставиться до втягування країни у війну між Іраном та Ізраїлем, адже це може призвести до розширення конфлікту.

Про це повідомляє телеканал CNN.

В Білого вважають, що втягнення США у конфлікт між Іраном та Ізраїлем може призвести до розширення конфлікту за межі нинішніх воюючих країн і привести до виснажливої війни без кінця та чіткої кінцевої мети.

"Якщо і є якийсь урок початку 21 століття, то це те, що воєнні цілі та аналізи Близького Сходу, розроблені у Вашингтоні, майже завжди виявляються катастрофічно помилковими", - пише видання.

Також втручання США може посилити напругу в політичній базі Трампа та зруйнувати принцип "Америка понад усе".

"Нове покоління лідерів долає давні конфлікти та втомлені розбіжності минулого і створює майбутнє, де Близький Схід визначається торгівлею, а не хаосом; де він експортує технології, а не тероризм; і де люди різних націй, релігій та віросповідань будують міста разом, а не бомбардують одне одного", - сказав Трамп під час візиту до Саудівської Аравії у травні.

Втручання Вашингтона у війну є несумісним зі словами Трампа, але Вашингтон має унікальну можливість викорінити шлях Ірану до ядерної зброї.

На думку екс віцепрезидента США Майка Пенса, якщо Єрусалим не зможе переконати Тегеран піти на значні поступки під час переговорів зі США про припинення ядерної програми, то Білому дому доведеться доєднатися до конфлікту.

А от сенатор Ліндсі Грем вважає, що найгіршим результатом війни Ізраїля та Ірану буде збереження Тегераном ядерного потенціалу.