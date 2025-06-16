Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трампу важко залишитися осторонь конфлікту з Іраном: NYT назвав причини

16 червня 2025, 17:38
Трампу важко залишитися осторонь конфлікту з Іраном: NYT назвав причини
Фото: Reuters
Це може зруйнувати два важливі американські принципи.

Президент США Дональд Трамп скептично ставиться до втягування країни у війну між Іраном та Ізраїлем, адже це може призвести до розширення конфлікту.

Про це повідомляє телеканал CNN.

В Білого вважають, що втягнення США у конфлікт між Іраном та Ізраїлем може призвести до розширення конфлікту за межі нинішніх воюючих країн і привести до виснажливої війни без кінця та чіткої кінцевої мети.

"Якщо і є якийсь урок початку 21 століття, то це те, що воєнні цілі та аналізи Близького Сходу, розроблені у Вашингтоні, майже завжди виявляються катастрофічно помилковими", - пише видання.

Також втручання США може посилити напругу в політичній базі Трампа та зруйнувати принцип "Америка понад усе".

"Нове покоління лідерів долає давні конфлікти та втомлені розбіжності минулого і створює майбутнє, де Близький Схід визначається торгівлею, а не хаосом; де він експортує технології, а не тероризм; і де люди різних націй, релігій та віросповідань будують міста разом, а не бомбардують одне одного", - сказав Трамп під час візиту до Саудівської Аравії у травні.

Втручання Вашингтона у війну є несумісним зі словами Трампа, але Вашингтон має унікальну можливість викорінити шлях Ірану до ядерної зброї.

На думку екс віцепрезидента США Майка Пенса, якщо Єрусалим не зможе переконати Тегеран піти на значні поступки під час переговорів зі США про припинення ядерної програми, то Білому дому доведеться доєднатися до конфлікту.

А от сенатор Ліндсі Грем вважає, що найгіршим результатом війни Ізраїля та Ірану буде збереження Тегераном ядерного потенціалу.

 

СШАІзраїльІран

Останні матеріали

Боротьба з росією тепер є проблемою виключно Європи. Америка залишає сцену – The Telegraph
Політика
Боротьба з росією тепер є проблемою виключно Європи. Америка залишає сцену – The Telegraph
Переклад iPress – 16 червня 2025, 13:53
Чергові іміджеві втрати США. Європа має зрозуміти: чого хоче путін – хоче й Трамп – Філліпс О'Брайен
Політика
Чергові іміджеві втрати США. Європа має зрозуміти: чого хоче путін – хоче й Трамп – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 червня 2025, 12:04
Гра Ізраїлю з хвостом лева. Переможна для Ізраїлю доба ударів по Ірану та відплата режиму аятолли – Том Купер
Cуспільство
Гра Ізраїлю з хвостом лева. Переможна для Ізраїлю доба ударів по Ірану та відплата режиму аятолли – Том Купер
Переклад iPress – 16 червня 2025, 00:57
Дві жорстокі дуелі. Зеленський проти путіна, Трамп проти Конституції – Ендрю Таннер
Політика
Дві жорстокі дуелі. Зеленський проти путіна, Трамп проти Конституції – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 червня 2025, 15:44
Афериста, якого забракували BND та Мосад, прийняла москва. Як пропагандист Фідеш працює на російську розвідку – Telex та Direkt36
Політика
Афериста, якого забракували BND та Мосад, прийняла москва. Як пропагандист Фідеш працює на російську розвідку – Telex та Direkt36
Переклад iPress – 13 червня 2025, 12:05
Мерц призначає керівником німецької розвідки посла в Україні. Це відбувається на тлі заяв, що росія готується випробувати статтю 5 НАТО – Spiegel і The Times
Політика
Мерц призначає керівником німецької розвідки посла в Україні. Це відбувається на тлі заяв, що росія готується випробувати статтю 5 НАТО – Spiegel і The Times
Переклад iPress – 12 червня 2025, 15:01
Стратегічний оборонний огляд Великої Британії робить правильні висновки з досвіду України. Проте досі покладається на США – Chatham House
Політика
Стратегічний оборонний огляд Великої Британії робить правильні висновки з досвіду України. Проте досі покладається на США – Chatham House
Переклад iPress – 12 червня 2025, 11:29
Трамп оголошує сумнівні надзвичайні ситуації. Мета – узурпувати владу – New York Times та The Guardian
Політика
Трамп оголошує сумнівні надзвичайні ситуації. Мета – узурпувати владу – New York Times та The Guardian
Переклад iPress – 12 червня 2025, 08:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється