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Трампу погрожує терористичний режим Ірану

25 вересня 2024, 14:52
Трампу погрожує терористичний режим Ірану
Мета цього - дестабілізація ситуації в США.

Офіс директора національної розвідки поінформував президента Дональда Трампа про реальні та конкретні загрози з боку Ірану вбити його з метою дестабілізації та посіяти хаос в США.

Про це попередила розвідка США, йдеться на сайті кандитата в президенти. 

"Співробітники розвідки встановили, що ці постійні та скоординовані атаки зросли протягом останніх кількох місяців, і співробітники правоохоронних органів у всіх агентствах працюють над тим, щоб забезпечити захист президента Трампа та відсутність втручання у вибори", - написано на сайті Трампа. 

Також там написано, що терористичний режим в Ірані любить слабкість Камали Харріс і його лякає сила та рішучість президента Трампа. 

"Він не дозволить нічому зупинити його або стати на його шляху, щоб боротися за американський народ і зробити Америку знову великою" – заявив директор із комунікацій кампанії Трампа Стівен Ченг.

Нагадаємо, що в липні в Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу у Пенсильванії.

 

ІранпогрозиДональд Трамп

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