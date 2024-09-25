Трампу погрожує терористичний режим Ірану

Мета цього - дестабілізація ситуації в США.

Офіс директора національної розвідки поінформував президента Дональда Трампа про реальні та конкретні загрози з боку Ірану вбити його з метою дестабілізації та посіяти хаос в США.

Про це попередила розвідка США, йдеться на сайті кандитата в президенти.

"Співробітники розвідки встановили, що ці постійні та скоординовані атаки зросли протягом останніх кількох місяців, і співробітники правоохоронних органів у всіх агентствах працюють над тим, щоб забезпечити захист президента Трампа та відсутність втручання у вибори", - написано на сайті Трампа.

Також там написано, що терористичний режим в Ірані любить слабкість Камали Харріс і його лякає сила та рішучість президента Трампа.

"Він не дозволить нічому зупинити його або стати на його шляху, щоб боротися за американський народ і зробити Америку знову великою" – заявив директор із комунікацій кампанії Трампа Стівен Ченг.

Нагадаємо, що в липні в Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу у Пенсильванії.