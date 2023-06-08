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Трампу повідомили про нову підозру

08 червня 2023, 10:47
Трампу повідомили про нову підозру
Фото: Yahoo Finanzas
Федеральна прокуратура США визнала колишнього президента Дональда Трампа об'єктом кримінального розслідування у справі "секретних документів".

Про це пише The Guardian.

Минулого тижня Федеральна прокуратура офіційно проінформувала про це адвокатів політика.

"Цей крок різко підвищує ставки для Трампа, оскільки розслідування, схоже, наближається до завершення", - пише видання.

Два тижні тому адвокати Трампа зустрілись з генеральним прокурором Мерріком Гарлендом і висловили занепокоєння нібито "неправомірною поведінкою та зловживаннями з боку спеціального прокурора Джека Сміта". 

Під час зустрічі адвокати також намагались переконати генпрокурора не висувати кримінального обвинувачення Трампу, пишуть журналісти The Guardian.

В травні місяці опитування показали, що Байден зберігає перевагу над Трампом на виборах у США 2024 року.
судТрамп

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