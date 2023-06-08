Трампу повідомили про нову підозру

Федеральна прокуратура США визнала колишнього президента Дональда Трампа об'єктом кримінального розслідування у справі "секретних документів".

Про це пише The Guardian.

Минулого тижня Федеральна прокуратура офіційно проінформувала про це адвокатів політика.

"Цей крок різко підвищує ставки для Трампа, оскільки розслідування, схоже, наближається до завершення", - пише видання.

Два тижні тому адвокати Трампа зустрілись з генеральним прокурором Мерріком Гарлендом і висловили занепокоєння нібито "неправомірною поведінкою та зловживаннями з боку спеціального прокурора Джека Сміта".

Під час зустрічі адвокати також намагались переконати генпрокурора не висувати кримінального обвинувачення Трампу, пишуть журналісти The Guardian.