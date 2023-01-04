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CУСПІЛЬСТВО

Транзит російського газу через Україну впав до найнижчого рівня з часів відновлення незалежності

04 січня 2023, 19:35
Транзит російського газу через Україну впав до найнижчого рівня з часів відновлення незалежності
Фото: з вільного доступу
У 2022 році росія транспортувала через українську газотранспортну систему близько 20,35 млрд кубометрів природного газу. Це найнижчий обсяг за час незалежності України від 1991 року.
 
Порівняно з 2021 роком обсяг транзиту російського газу скоротився більш ніж удвічі – з 41,6 млрд кубометрів.
 
Головна причина різкого скорочення транзиту – війна.
 
За довгостроковим контрактом росія забронювала 40 млрд кубометрів потужностей для транзиту газу через Україну, але використала тільки половину. Довгостроковий контракт, укладений на 2020-2024 роки, передбачає, що рф повинна оплачувати весь заброньований обсяг.
 
Загалом минулого року росія транспортувала газ через Україну до чотирьох країн: Словаччини, Молдови, Польщі та Румунії. Найбільше газу йшло до Словаччини – майже 16,5 млрд кубометрів, що на 40% менше ніж у 2021 році. До Молдови прокачали 2,5 млрд кубометрів газу (-21%).
 
На початку минулого року ще були постачання російського газу до Польщі – 1 млрд кубометрів (-65%) та до Румунії – 0,4 млрд кубометрів (-10%), однак вже з травня вони відмовилися від російського газу.
 
27 вересня 2022 року Польща стала повністю незалежною від російського газу. У країні відкрили Балтійський газопровід.
 
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