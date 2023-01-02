Закупівельні ціни на газ у Європі впали до мінімуму з 24 лютого

Закупівельні ціни на природний газ у Європі знизилися до найнижчого рівня за увесь час після відкритого нападу рф на Україну.

Про це повідомляє AFP.

На TTF (віртуальний торговий майданчик у Нідерландах) закупівельні ціни на лютий впали на 4,67%, до близько 73 євро. Це майже у п’ять разів нижча ціна, ніж станом на серпень 2022 року (до 342 євро за мегават-годину), та найнижча з 21 лютого 2022 року. Найбільше спадання ціни відбулося протягом грудня.

В останні дні грудня ф'ючерсний контракт на газ у Європі на місяць наперед коливався між 76 і 83 євро за мегават-годину.

Тенденцію до поступового спадання ціни на газ пов’язують з успішним заповненням сховищ перед холодною порою року, а далі - дуже теплою зимою.

Спадання ціни на газ означає зниження цін і на електроенергію, оскільки багато електростанцій у Європі виробляють її з газу. Так, у Франції закупівельна ціна в серпні перевищувала 1000 євро за мегават-годину, а в останні дні грудня складала вже 240 євро - мінімум з квітня. Водночас таке помітне зниження закупівельної ціни не обов’язково стане помітним для кінцевого споживача, тому що постачальники послуг перестраховуються на випадок нового підвищення цін.

Раніше повідомлялось, що Велика Британія припинила весь імпорт російського скрапленого газу.