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Травневий сюрприз: у Туреччині випав сніг

Метеорологи прогнозують зниження температури повітря до -10 градусів Цельсія.
На північному заході Туреччини випав сніг, рівень покриву досяг 6 см.
Травневий сюрприз: у Туреччині випав сніг Фото: AA

«Сніговий сюрприз у травні на горі Улудаг. Товщина снігу досягала місцями 6 сантиметрів», - зазначили метеорологи, повідомляє "Укрінформ".

Туристичні об’єкти на горі Улудаг, яка взимку є відомим лижним курортом, вже закриті, катання припинене у зв’язку із завершенням сезону. Але сніг, який випав, знову привабив туристів. Люди їдуть на гору, аби насолодитися гарними зимовими пейзажами.

Метеорологи прогнозують зниження температури повітря до -10 градусів Цельсія.

Нагадаємо,що Україна постачатиме Туреччині танкові керовані ракети.

 
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08 05 2019 20:17
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