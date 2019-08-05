CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа північному заході Туреччини випав сніг, рівень покриву досяг 6 см.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Травневий сюрприз: у Туреччині випав сніг
Метеорологи прогнозують зниження температури повітря до -10 градусів Цельсія.
Фото: AA
«Сніговий сюрприз у травні на горі Улудаг. Товщина снігу досягала місцями 6 сантиметрів», - зазначили метеорологи, повідомляє "Укрінформ".
Туристичні об’єкти на горі Улудаг, яка взимку є відомим лижним курортом, вже закриті, катання припинене у зв’язку із завершенням сезону. Але сніг, який випав, знову привабив туристів. Люди їдуть на гору, аби насолодитися гарними зимовими пейзажами.
Метеорологи прогнозують зниження температури повітря до -10 градусів Цельсія.
Нагадаємо,що Україна постачатиме Туреччині танкові керовані ракети.
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08 05 2019 20:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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