Україна постачатиме Туреччині танкові керовані ракети

"Протягом першого етапу реалізації контракту передбачені поставки 120 мм керованих ракет "Конус" і пристроїв наведення для їхньої інтеграції в турецькі основні бойові танки. Згодом внаслідок часткового трансферу технологій українські керовані ракети будуть вироблятися на потужностях MKEK"

Україна і Туреччина підписали контракт про постачання стовбурових керованих ракет калібру 120 мм виробництва ДККБ "Луч".

Українську сторону представляла підпрниємство "Спецтехноекспорт", турецьку - державна корпорація Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), повідомляє прес-служба державного концерну "Укроборонпром".

"Протягом першого етапу реалізації контракту передбачені поставки 120 мм керованих ракет "Конус" і пристроїв наведення для їхньої інтеграції в турецькі основні бойові танки. Згодом внаслідок часткового трансферу технологій українські керовані ракети будуть вироблятися на потужностях MKEK", - йдеться в повідомленні.

Завершення процедури підписання контракту і початок виробництва експортної партії ракет заплановано вже на найближчі тижні.

Нагадаємо, що замість ДК "Укроборонпром" планують створити окремий державний орган з розширеними повноваженнями.