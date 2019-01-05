Україна постачатиме Туреччині танкові керовані ракети
Українську сторону представляла підпрниємство "Спецтехноекспорт", турецьку - державна корпорація Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), повідомляє прес-служба державного концерну "Укроборонпром".
"Протягом першого етапу реалізації контракту передбачені поставки 120 мм керованих ракет "Конус" і пристроїв наведення для їхньої інтеграції в турецькі основні бойові танки. Згодом внаслідок часткового трансферу технологій українські керовані ракети будуть вироблятися на потужностях MKEK", - йдеться в повідомленні.
Завершення процедури підписання контракту і початок виробництва експортної партії ракет заплановано вже на найближчі тижні.
Нагадаємо, що замість ДК "Укроборонпром" планують створити окремий державний орган з розширеними повноваженнями.
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