Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Україна постачатиме Туреччині танкові керовані ракети

"Протягом першого етапу реалізації контракту передбачені поставки 120 мм керованих ракет "Конус" і пристроїв наведення для їхньої інтеграції в турецькі основні бойові танки. Згодом внаслідок часткового трансферу технологій українські керовані ракети будуть вироблятися на потужностях MKEK"
Україна і Туреччина підписали контракт про постачання стовбурових керованих ракет калібру 120 мм виробництва ДККБ "Луч".
Україна постачатиме Туреччині танкові керовані ракети Фото: xn--j1aidcn.org

Українську сторону представляла підпрниємство "Спецтехноекспорт", турецьку - державна корпорація Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), повідомляє прес-служба державного концерну "Укроборонпром".

"Протягом першого етапу реалізації контракту передбачені поставки 120 мм керованих ракет "Конус" і пристроїв наведення для їхньої інтеграції в турецькі основні бойові танки. Згодом внаслідок часткового трансферу технологій українські керовані ракети будуть вироблятися на потужностях MKEK", - йдеться в повідомленні.

Завершення процедури підписання контракту і початок виробництва експортної партії ракет заплановано вже на найближчі тижні.

Нагадаємо, що замість ДК "Укроборонпром" планують створити окремий державний орган з розширеними повноваженнями.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 05 2019 21:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Війна за голови". Окупація Донбасу очима активістки з Донецька

"Війна за голови". Окупація Донбасу очима активістки з Донецька

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.