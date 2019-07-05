Єврокомісар Ган розповів Зеленському, чого Євросоюз чекає від нього
"Новообраний Президент також підкреслив, що розпочав діалог із парламентом, і наголосив на необхідності ухвалити новий закон про вибори до Верховної Ради, який забезпечив би нову якість політики", - заявив Зеленський на зустрічі з європейським комісаром з питань політики сусідства та розширення Йоганнесом Ганом, повідомляє "Укрінформ".
Зеленський під час зустрічі також наголосив, що готовий повернути статтю щодо незаконного збагачення в українське законодавство.
"Наш пріоритет – не боротьба з корупцією, а перемога над нею. Демонополізація в енергетиці, деолігархізація в мас-медіа", – зазначив Зеленський
Як повідомляє прес-служба Зеленського, новообраний Президент також запевнив Йоганнеса Гана, що європейський вибір України є безальтернативним. Зазначається, що сторони також обговорили конфлікт на сході України.
Нагадаємо, що єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган прибув до Києва для зустрічі з новообраним президентом України Володимиром Зеленським.
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