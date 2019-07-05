Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Єврокомісар Ган розповів Зеленському, чого Євросоюз чекає від нього

Зеленський під час зустрічі також наголосив, що готовий повернути статтю щодо незаконного збагачення в українське законодавство.
Новообраний Президент Володимир Зеленський зазначає, що розпочав діалог з Верховною Радою і наголошує на необхідності ухвалення нового закону про вибори до парламенту.
Єврокомісар Ган розповів Зеленському, чого Євросоюз чекає від нього Володимир Зеленський / Йоганнес Ган

"Новообраний Президент також підкреслив, що розпочав діалог із парламентом, і наголосив на необхідності ухвалити новий закон про вибори до Верховної Ради, який забезпечив би нову якість політики", - заявив Зеленський на зустрічі з європейським комісаром з питань політики сусідства та розширення Йоганнесом Ганом, повідомляє "Укрінформ".

Зеленський під час зустрічі також наголосив, що готовий повернути статтю щодо незаконного збагачення в українське законодавство.

"Наш пріоритет – не боротьба з корупцією, а перемога над нею. Демонополізація в енергетиці, деолігархізація в мас-медіа", – зазначив Зеленський

Як повідомляє прес-служба Зеленського, новообраний Президент також запевнив Йоганнеса Гана, що європейський вибір України є безальтернативним. Зазначається, що сторони також обговорили конфлікт на сході України.

Нагадаємо, що єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган прибув до Києва для зустрічі з новообраним президентом України Володимиром Зеленським.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 05 2019 17:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.