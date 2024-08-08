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Третє "срібло" для України приніс Насібов

08 серпня 2024, 20:49
Третє
Wikipedia
Це друга нагорода в олімпійській кар'єрі українця Парвіза Насібова.

Борець греко-римського стилю Парвіз Насібов приніс Україні третє "срібло" на Олімпійських іграх-2024. 

Після трьох поспіль перемог на старті турнірної сітки Насібову випало поборотися за першу сходинку п'єдесталу з іранським чемпіоном Азії-2024 Саїдом Есмаілі.

Перед фіналом українець пройшов процедуру на оці, яке пошкодив у півфінальному поєдинку з лідером світового рейтингу Хасратом Джафаровим, тому виходив змагатися із захисною пов'язкою.

У фіналі 25-річний українець у вазі до 67 кг поступився іранцю Саїда Есмаїлі Лейвесі з рахунком 5:6.

 

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