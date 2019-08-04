Третій тиждень повеней в Ірані: 70 загиблих, понад 400 тисяч постраждалих, - ФОТО

"За інформацією іранських ЗМІ, наразі затоплені майже дві тисячі міст і селищ у 26 з 31 провінції країни. Загалом від негоди постраждали понад 400 тисяч людей, каже міністр внутрішніх справ Ірану Абдолрези Рахмані Фазлі"

В Ірані третій тиждень йдуть зливи, які призвели до сильних повеней. Стихія вже забрала життя принаймні 70 людей, понад 400 тисяч осіб постраждали.

"За інформацією іранських ЗМІ, наразі затоплені майже дві тисячі міст і селищ у 26 з 31 провінції країни. Загалом від негоди постраждали понад 400 тисяч людей, каже міністр внутрішніх справ Ірану Абдолрези Рахмані Фазлі", - повідомляє BBC Україна.

Через повені рух автотранспорту на десятках доріг перерваний, багато населених пунктів опинилися в ізоляції. Стихія зруйнувала десятки мостів, в окремих районах негода спричинила зсуви ґрунту.



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Напередодні місцева влада оголосила про початок евакуації жителів міст і селищ, які перебувають під загрозою затоплення.



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На тлі цих подій в країні посилилася критика на адресу уряду: невдоволення викликають неефективні, на думку критиків, дії влади у боротьбі з наслідками стихійного лиха.



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Окремі урядовці, у свою чергу, пояснюють це скрутним економічним становищем, в якому країна опинилася, зокрема, через санкції з боку США.

Екологи, говорячи про причини масштабів повені в Ірані, кажуть, що одна з головних причин - це масова і неконтрольована вирубка лісів.

За даними Організації природних ресурсів і лісогосподарства Ірану, за останні 40 років площа лісового покриву в країні скоротилася з 3,6 млн гектарів до 1,8 млн гектарів.

Нагадаємо, що внаслідок повені в найсхіднішій провінції Індонезії, Папуа, загинули щонайменше 50 людей, десятки отримали поранення.