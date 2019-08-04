Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Третій тиждень повеней в Ірані: 70 загиблих, понад 400 тисяч постраждалих, - ФОТО

"За інформацією іранських ЗМІ, наразі затоплені майже дві тисячі міст і селищ у 26 з 31 провінції країни. Загалом від негоди постраждали понад 400 тисяч людей, каже міністр внутрішніх справ Ірану Абдолрези Рахмані Фазлі"
В Ірані третій тиждень йдуть зливи, які призвели до сильних повеней. Стихія вже забрала життя принаймні 70 людей, понад 400 тисяч осіб постраждали.
Третій тиждень повеней в Ірані: 70 загиблих, понад 400 тисяч постраждалих, - ФОТО Фото:Twitter

"За інформацією іранських ЗМІ, наразі затоплені майже дві тисячі міст і селищ у 26 з 31 провінції країни. Загалом від негоди постраждали понад 400 тисяч людей, каже міністр внутрішніх справ Ірану Абдолрези Рахмані Фазлі", -  повідомляє BBC Україна.

Через повені рух автотранспорту на десятках доріг перерваний, багато населених пунктів опинилися в ізоляції. Стихія зруйнувала десятки мостів, в окремих районах негода спричинила зсуви ґрунту.


Фото: Getty Images

Напередодні місцева влада оголосила про початок евакуації жителів міст і селищ, які перебувають під загрозою затоплення.


Фото: Getty Images

На тлі цих подій в країні посилилася критика на адресу уряду: невдоволення викликають неефективні, на думку критиків, дії влади у боротьбі з наслідками стихійного лиха.


Фото: Getty Images

Окремі урядовці, у свою чергу, пояснюють це скрутним економічним становищем, в якому країна опинилася, зокрема, через санкції з боку США.

Екологи, говорячи про причини масштабів повені в Ірані, кажуть, що одна з головних причин - це масова і неконтрольована вирубка лісів.

За даними Організації природних ресурсів і лісогосподарства Ірану, за останні 40 років площа лісового покриву в країні скоротилася з 3,6 млн гектарів до 1,8 млн гектарів.

Нагадаємо, що внаслідок повені в найсхіднішій провінції Індонезії, Папуа, загинули щонайменше 50 людей, десятки отримали поранення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 04 2019 21:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість"

"Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.