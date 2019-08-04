Третій тиждень повеней в Ірані: 70 загиблих, понад 400 тисяч постраждалих, - ФОТО
"За інформацією іранських ЗМІ, наразі затоплені майже дві тисячі міст і селищ у 26 з 31 провінції країни. Загалом від негоди постраждали понад 400 тисяч людей, каже міністр внутрішніх справ Ірану Абдолрези Рахмані Фазлі", - повідомляє BBC Україна.
Через повені рух автотранспорту на десятках доріг перерваний, багато населених пунктів опинилися в ізоляції. Стихія зруйнувала десятки мостів, в окремих районах негода спричинила зсуви ґрунту.
Фото: Getty Images
Напередодні місцева влада оголосила про початок евакуації жителів міст і селищ, які перебувають під загрозою затоплення.
Фото: Getty Images
На тлі цих подій в країні посилилася критика на адресу уряду: невдоволення викликають неефективні, на думку критиків, дії влади у боротьбі з наслідками стихійного лиха.
Фото: Getty Images
Окремі урядовці, у свою чергу, пояснюють це скрутним економічним становищем, в якому країна опинилася, зокрема, через санкції з боку США.
Екологи, говорячи про причини масштабів повені в Ірані, кажуть, що одна з головних причин - це масова і неконтрольована вирубка лісів.
За даними Організації природних ресурсів і лісогосподарства Ірану, за останні 40 років площа лісового покриву в країні скоротилася з 3,6 млн гектарів до 1,8 млн гектарів.
Нагадаємо, що внаслідок повені в найсхіднішій провінції Індонезії, Папуа, загинули щонайменше 50 людей, десятки отримали поранення.
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