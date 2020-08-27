Третина дітей у світі не змогла перейти на дистанційну освіту - ЮНІСЕФ

"Наслідки цього можуть відчуватися в економіках і суспільствах упродовж подальших десятиліть"

"У щонайменше 463 млн дітей, чиї школи закрили через COVID-19, не було дистанційної освіти", - заявила виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Х.Форе.

Щонайменше третина дітей у світі на тлі масового переходу через коронавірус COVID-19 на дистанційну освіту не змогла долучитися до нової освітньої системи, повідомляє в четвер агентство Associated Press із посиланням на дані Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), зазначає "Інтерфакс-Україна".

При цьому, за інформацією ЮНІСЕФ, у розпал режимів ізоляції, що впроваджувалися в різних країнах з метою стримування пандемії, близько 1,5 млрд дітей стикнулися із закриттям шкіл.

"У щонайменше 463 млн дітей, чиї школи закрили через COVID-19, не було дистанційної освіти", - заявила виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Х.Форе.

"Наслідки цього можуть відчуватися в економіках і суспільствах упродовж подальших десятиліть", - наголосила вона.

Згідно з доповіддю ЮНІСЕФ, найгірше дистанційна освіта була налагоджена в країнах Африки на південь від Сахари, в бідних домогосподарствах і сільській місцевості. У Південній Азії труднощі з освітнім процесом виникли щонайменше в 147 млн дітей.

Також у Дитячому фонді зазначили, що, ймовірно, труднощі з освітою найбільше позначаються на наймолодших школярах.

У ЮНІСЕФ попередили, що ситуація може погіршитися ще більше, тому що дітей можуть відривати від навчання для ведення домашніх справ і для роботи.

Нагадаємо, що з 1 вересня школи в Україні працюватимуть у штатному режимі, за винятком "червоних" зон епіднебезпеки