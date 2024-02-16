Трейдери з ЄС заощадили $320 млн завдяки газовим сховищам в Україні

Цей досвід виглядає як тест для майбутньої енергетичної стратегії Європи.

Європейські трейдери вже заробили близько $320 млн за рахунок того, що зберігали свій газ у підземних газових сховищах України.

Про це пише The Economist.

Зазначається, що через те, що ГПС в Європі переповнені, європейські трейдери спрямували 3 млрд кубометрів газу в Україну.

"Це допомогло зберегти запаси ЄС упродовж цієї зими, знизивши ціни на газ на всьому континенті. Це також забезпечило значні прибутки для залучених компаній. Акос Лош з Колумбійського університету підрахував, що трейдери заробили на цьому до 300 млн євро ($320 млн)", – йдеться у матеріалі.

Автор статті зазначив, що цей досвід виглядає як тест для майбутньої енергетичної стратегії Європи. Як результат, трейдери готові повторити тогорічний досвід вже цієї весни, але у більших масштабах та починаючи з більш ранньої дати.

В матеріалі вказано, що чим глибше українські лідери зможуть інтегрувати енергетичну галузь України у європейський ринок, то більше ЄС інвестуватиме у захист країни.

Україна має найбільші газові сховища в Європі – об’ємом понад 30 млрд кубометрів, з яких близько 15 млрд кубів може запропонувати європейським партнерам.

Раніше повідомлялось, що Європа не зацікавлена у продовженні контракту на транзит газу з росією – єврокомісар.