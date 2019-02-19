Трьох поранених українських моряків обіцяють обстежити у лікарні, - Денісова

"Нарешті РФ дослухалася до закликів України і всього цивілізованого світу надати хлопцям медичну допомогу"

Поранених українських моряків Андрія Артеменка, Андрія Ейдера та Василя Сороку буде направлено на обстеження до медзакладу.

"За інформацією від уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, трьох поранених українських військовополонених моряків Андрія Артеменка, Андрія Ейдера та Василя Сороку буде направлено на обстеження до лікарні. Нарешті РФ дослухалася до закликів України і всього цивілізованого світу надати хлопцям медичну допомогу",- повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

При цьому вона висловила сподівання, що заяви Москалькової про "поглиблене обстеження" не обмежаться поверхневим оглядом.

"Адже за майже три місяці наші хлопці так і не отримали кваліфікованого лікування", - підкреслила Денісова.

За інформацією на сайті російського омбудсмена Тетяни Москалькової, полонений Андрій Артеменко сьогодні направлений у 1-шу Градську лікарню на обстеження. Там же 21 лютого пройде медогляд Андрій Ейдер, а Василя Сороку повезуть у 4-ту міську поліклініку.

"У разі якщо обстеження засвідчить необхідність поглибленого лікування, воно буде своєчасно проведене", - заявили у прес-службі російського омбудсмена.

Як відомо, Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці 25 листопада. Останнім чотирьом морякам продовжили запобіжні заходи 16 січня.