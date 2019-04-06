Труханов потрапив до бази "Миротворця"

Однією з причин включення мера в список став факт, що до 2017 року у людини з ім'ям, прізвищем, по батькові, датою і місцем народження як у мера Одеси був паспорт Російської Федерації

Мера Одеси і співголову політичної партії "Довіряй ділам" Геннадія Труханова внесли в базу сайту "Миротворець".

Його дані з'явилися у розділі "Чистилище", повідомляє "Укрінформ".

Підставами включення Труханова в базу вказано "порушення законодавства України про громадянство шляхом отримання другого громадянства (Росія)".

У повідомленні підкреслюється, що центр "Миротворець" "просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень".

Як наголошується на сайті, однією з причин включення мера в список став факт, що до 2017 року у людини з ім'ям, прізвищем, по батькові, датою і місцем народження як у мера Одеси був паспорт Російської Федерації.

Перший свій паспорт він отримав в 2002 році, другий - в 2003 році. У 2011 році він звернувся в російські державні структури з проханням замінити перший документ в зв'язку з досягненням 45 років. Обидва паспорти були анульовані у 2017 році через порушення процедури видачі.

На сайті опубліковано його досьє, російські паспорти, фотографії та висловлювання.

12 лютого під час судового засідання у Малиновському райсуді Одеси стало відомо що Труханов попросив про ануляцію російського паспорта на ім'я Геннадія Труханова Сергієво-Посадським міським судом Московської області. Суд задовольнив заяву й анулював документ 13 вересня 2017 року.

Днями Управління СБУ в Одеській області внесло до ЄРДР відомості за фактом незаконного доступу мера Одеси Геннадія Труханова до державної таємниці України у зв’язку з наявністю у нього російського громадянства. Про це у Facebook повідомив заявник Михайло Кузаконь.

Нагадаємо, що Познера внесли у "Чистилище" бази "Миротворця", дані журналіста з'явилися у розділі "Чистилище" 1 червня.