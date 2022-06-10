Три чверті американців висловились за посилення підтримки України
Про це свідчать дані проведеного Reuters цього тижня опитування громадської думки.
"Майже три чверті американців сказали, що США слід продовжувати підтримувати Україну, попри російські погрози про можливість застосування ядерної зброї для захисту своєї території", - стверджує агентство.
Зазначається, що 73% із 1005 опитаних американців погодилися із твердженням про необхідність продовження підтримки Штатами України, попри ядерні погрози рф.
"Із цими погоджувалися як Демократи, так і Республіканці, хоча підтримка серед Демократів була вищою (81%), ніж серед Республіканців (66%)”, - йдеться у матеріалі.
Прикметно, що кількість американців, які підтримують надання Україні зброї, зросло до 66% у порівнянні із результатами подібного опитування, проведеного в серпні, коли із наданням військової допомоги погоджувалися всього 51% респондентів.
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