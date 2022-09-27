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Три експериментальні супутники запустила у космос влада Китаю

Влада Китаю запустила у вівторок, 27 вересня, три нові супутники у космос за допомогою ракети-носія "Чанчжен-6".
Три експериментальні супутники запустила у космос влада Китаю Фото: Zheng Bin/Xinhu
Про це повідомляє Сіньхуа.
 
Запуск супутників "Шиянь-16A", "Шиянь-16B" та "Шиянь-17" було здійснено о 07:50 за пекінським часом з космодрому Тайюань у провінції Шаньсі на півночі Китаю.
 
Космічні апарати успішно виведено на задану орбіту.
 
У перекладі з китайської шиянь означає "експеримент". Ця група супутників використовуватиметься для проведення геологічних обстежень, міського планування, а також для запобігання стихійним лихам та ліквідації їхніх наслідків.
 
Для ракет-носіїв серії "Чанчжен" цей політ став 440-м.
 
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27 09 2022 10:54
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