ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИВлада Китаю запустила у вівторок, 27 вересня, три нові супутники у космос за допомогою ракети-носія "Чанчжен-6".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Три експериментальні супутники запустила у космос влада Китаю
Фото: Zheng Bin/Xinhu
Про це повідомляє Сіньхуа.
Запуск супутників "Шиянь-16A", "Шиянь-16B" та "Шиянь-17" було здійснено о 07:50 за пекінським часом з космодрому Тайюань у провінції Шаньсі на півночі Китаю.
Космічні апарати успішно виведено на задану орбіту.
У перекладі з китайської шиянь означає "експеримент". Ця група супутників використовуватиметься для проведення геологічних обстежень, міського планування, а також для запобігання стихійним лихам та ліквідації їхніх наслідків.
Для ракет-носіїв серії "Чанчжен" цей політ став 440-м.
Нагадаємо, що американське космічне агентство NASA навмисно спрямувало космічний апарат в астероїд у рамках випробування захисту Землі від зіткнень з космічними тілами.
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27 09 2022 10:54 МЕДІА
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