Три експериментальні супутники запустила у космос влада Китаю

Влада Китаю запустила у вівторок, 27 вересня, три нові супутники у космос за допомогою ракети-носія "Чанчжен-6".

Запуск супутників "Шиянь-16A", "Шиянь-16B" та "Шиянь-17" було здійснено о 07:50 за пекінським часом з космодрому Тайюань у провінції Шаньсі на півночі Китаю.

Космічні апарати успішно виведено на задану орбіту.

У перекладі з китайської шиянь означає "експеримент". Ця група супутників використовуватиметься для проведення геологічних обстежень, міського планування, а також для запобігання стихійним лихам та ліквідації їхніх наслідків.

Для ракет-носіїв серії "Чанчжен" цей політ став 440-м.