Три високовольтні лінії електропередачі, що йдуть до Криму, знеструмлені
Три високовольтні лінії електропередачі (ЛЕП), що постачають електроенергію з материкової частини України до анексованого росією Криму, наразі знеструмлені в результаті пошкодження їхніх електроопор - вони підірвані і спиляні.
Про це Укрінформу повідомив кримськотатарський активіст Ленур Іслямов.
"На Херсонщині на даний час пошкоджено три електроопори трьох ліній електропередач, що йдуть з материкової України в Крим. Це лінії "Мелітополь-Джанкой", "Каховка-Островська" та "Каховка-Джанкой". Дві опори на двох ЛЕП були підірвані, а одна - спиляна. Тепер усі три ЛЕП знеструмлені", - розповів Іслямов.
Як раніше повідомляв iPress, одна з пошкоджених опор упала.
Зазначимо, що електроенергія з материкової України до Криму може постачатися чотирма високовольтними ЛЕП - "Мелітополь-Джанкой" (330 кВт), "Каховка-Островська" (330 кВт), "Каховка-Джанкой" (330 кВт) та "Каховка-Титан" (220 кВт).
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