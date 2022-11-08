Три високовольтні лінії електропередачі, що йдуть до Криму, знеструмлені

На Херсонщині на даний час пошкоджено три електроопори ЛЕП, що йдуть з материкової України в Крим - "Мелітополь-Джанкой", "Каховка-Островська" та "Каховка-Джанкой"

Три високовольтні лінії електропередачі (ЛЕП), що постачають електроенергію з материкової частини України до анексованого росією Криму, наразі знеструмлені в результаті пошкодження їхніх електроопор - вони підірвані і спиляні.

Про це Укрінформу повідомив кримськотатарський активіст Ленур Іслямов.

"На Херсонщині на даний час пошкоджено три електроопори трьох ліній електропередач, що йдуть з материкової України в Крим. Це лінії "Мелітополь-Джанкой", "Каховка-Островська" та "Каховка-Джанкой". Дві опори на двох ЛЕП були підірвані, а одна - спиляна. Тепер усі три ЛЕП знеструмлені", - розповів Іслямов.

Як раніше повідомляв iPress, одна з пошкоджених опор упала.