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Трюдо і Макрон обговорили підтримку України

31 березня 2024, 11:26
Трюдо і Макрон обговорили підтримку України
pm.gc.ca
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Вони обговорили допомогу Україні з боку Оттави і Парижа. 

Про це повідомили на офіційному сайті премʼєра Канади.

Лідери обговорили довгострокові зобов’язання Канади та Франції щодо підтримки України, яка "захищає свій суверенітет та територіальну цілісність від російської агресії". 

"Французський та канадський лідери погодилися, що необхідно продовжувати посилювати підтримку України", - написано на сайті. 

Крім того, Трюдо і Макрон говорили про ситуацію в секторі Газа. 

Два лідери дійшли згоди щодо того, що там необхідне негайне гуманітарне припинення вогню, а заручники мають бути звільнені.

"Політики також висловили свою стурбованість тривожним зростанням кількості атак проти єврейських, мусульманських та арабських громад у Канаді, Франції та в усьому світі", - йдеться на сайті. 

Раніше стало відомо, що Канада розгляне можливість відправки військових інструкторів в Україну.

 

підтримка УкраїниФранціяКанада

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